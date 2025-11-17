不是發炎也非腫瘤！睪丸旁的「蚯蚓球」是精索靜脈曲張

門診常見青少年或年輕男性因睪丸附近不適就醫，經檢查發現為精索靜脈曲張，曾浩翔醫師說明，這種情況在青少年族群中相當常見，約每5至7名男性就有1人受影響，並非罕見疾病。

精索靜脈曲張在青少年族群中相當常見，約每5至7名男性就有1人受影響。（示意圖／Pixabay）

中國醫藥大學附設醫院總院/北港分院泌尿科醫師曾浩翔解釋，精索靜脈曲張簡單來說就是睪丸旁邊的靜脈血管因靜脈瓣膜關不緊，導致血液淤積造成血管擴張，形成一坨靜脈曲張，摸起來像一堆小蚯蚓聚集在一起。這種情況多在青春期開始出現，十歲以下的小男孩較少見，青少年中約有14-20%的比例。

廣告 廣告

「臨床上，大約78-93%的精索靜脈曲張發生在左側。」曾醫師指出，這與血管構造有關，左邊精索靜脈回流到腎臟靜脈，路徑較高且較長，血管內壓力相對較大，較容易出問題；而右邊則直接進入下腔靜脈，路徑不同。若只有右側出現精索靜脈曲張，醫師通常會進行更仔細的檢查，確認腎臟或後腹腔沒有異常。

精索靜脈曲張的症狀因人而異，曾浩翔醫師表示，常見症狀包括陰囊或睪丸悶脹疼痛，站立久、走路久或運動後症狀更明顯，躺下休息則會改善。此外，天氣熱或洗熱水澡時，因陰囊較鬆弛，症狀會更加明顯。也有不少患者完全沒有症狀，是在健康檢查或不孕症檢查時才被發現。

對於治療方式，曾醫師強調，並非所有精索靜脈曲張都需要手術。一般考慮治療的情況包括：青少年或年輕男性一側睪丸明顯較小且追蹤多次仍無改善、持續性疼痛或悶脹感已影響日常生活、精液檢查異常、兩側都有明顯靜脈曲張，或陰囊腫脹影響外觀。

「目前最被建議的手術方式是顯微精索靜脈曲張結紮手術。」曾浩翔醫師說明，這種手術在腹股溝附近開一個小切口，找出精索後，用顯微鏡將內部構造放大數倍，精確找出需處理的靜脈進行結紮，同時保留供應睪丸的動脈和淋巴管。研究顯示，這種顯微手術的復發率和併發症率在各種手術方式中最低。

曾醫師也特別提醒，雖然精索靜脈曲張通常不是緊急情況，但若突然出現一側睪丸劇烈疼痛、痛到冒冷汗、噁心想吐，或陰囊急速腫脹且觸痛明顯，可能是睪丸扭轉，需立即就醫，因為黃金救治時間僅有數小時，延誤治療可能導致睪丸無法挽救。

延伸閱讀

血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命

東京爆砍人！4旬女遇刺「傷及內臟」 兇嫌疑預謀犯案逃逸中

高雄翁開車爆衝釀1死8傷 檢複訊後諭令30萬交保