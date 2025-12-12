不是發熱衣 UNIQLO保暖神品 他讚舒服「一試成主顧」

UNIQLO發熱衣是台人冬季必掃貨的熱門品項，不過有內行網友表示，UNIQLO的發熱褲同樣值得入手，最便宜一件只要490元，尤其是男性一定要試試看，親膚、貼身又保暖，大讚一試就會成主顧。

有網友曾在社群平台Threads分享，冬天到日本UNIQLO購物，除了買發熱衣，也別錯過發熱褲，大讚穿上去猶如天堂，試過就回不去。原PO表示，「尤其是男生，很少試過這樣的內搭，但真的會舒服到一試成主顧」。

網路上針對發熱褲也有不少好評，不少人大讚穿起來舒服又很輕薄，「穿起來舒服保暖」、「會回購」、「內穿不會癢」、「親膚又貼身」、「適合去歐洲山區旅遊時的保暖內搭褲」。

廣告 廣告

根據UNIQLO官網，「HEATTECH」暖褲系列依保暖程度分為3等級，分別是「一般款、極暖款、超極暖款，使用具有特級彈性機能的材質，能隨身體動作貼合。女裝內搭褲系列主打能從腹部到腳踝充分保暖，經多次洗滌也不易變形，價格最便宜為490元、最貴的超極暖則為890元；男裝緊身褲價格同樣為490元至890元不等。

另外，台灣UNIQLO官網上架的「保暖機能長褲」，近來也同樣掀起話題，內裡為具保暖機能的刷毛材質、表布具防潑水加工，可防小雨。網友實穿後大讚穿起來溫暖舒服、防風效果也很好，單件售價為1490元。

更多中時新聞網報導

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保

立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢