不是發熱衣！UNIQLO「1神單品」被搶到缺貨 官方也震驚：從沒想過

不少人想買新衣服就會去逛UNIQLO，尤其入冬之後，發熱衣非常受歡迎。不過近來日本民眾卻狂掃一款童裝羽絨外套，且購買者都是成年人，讓官方也感到驚訝，表示他們沒有刻意炒作，並分析掀起搶購潮的原因。

據日本時尚媒體《FASHIONSNAP》報導，近來UNIQLO一款「PUFFTECH 輕暖科技童裝外套」，成為許多成人搶購的時尚單品，甚至有部分分店被搶到缺貨，原因是因為近來日本社群平台上正流行「Kids Down」穿法，就是成年人穿上童裝，短版上衣或外套可以拉長身形比例，看起來可愛又有型。

其中UNIQLO這款童裝外套，採用最新纖維技術，保暖效果卓越，且重量很輕，還有黑、藍、藏青、紫、綠、棕等多樣顏色可選擇，身高從100公分至160公分都可以穿，價格3990日圓（約新台幣800元），算是便宜又好搭的保暖單品。

UNIQLO童裝羽絨外套被瘋搶。（圖／翻攝自UNIQLO日本官網）

近來童裝外套造成搶購風潮，讓官方也感到很震驚，一名UNIQLO負責人表示，這不是公司刻意行銷的方向，認為近年來越來越多消費者選擇較簡單合身的上衣或外套，所以才會有許多消費者選擇童裝。

UNIQLO負責人指出，這款童裝外套黑色、藏青色及藍色最受歡迎，其中大童尺寸150公分、160公分很快就被搶購一空，但客人想穿哪種單品、如何穿搭，都是個人自由，公司持正面態度。

另外，目前還沒有其他童裝外套掀起同樣的熱潮，報導分析，可能是因為這款外套價格便宜，還有可機洗、防潑水等機能，才會讓許多大人嘗試穿童裝。UNIQLO負責人也稱，公司未來會持續研究這款熱潮，考慮是否加強推廣童裝羽絨外套。

