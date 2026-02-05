不是盧秀燕、賴清德！吳子嘉點名這人「2028最大公約數」：美、中都能接受
資深媒體人黃暐瀚此前分析，總統賴清德2028尋求連任機率高，應該不會面臨黨內的挑戰，支持者也紛紛將其視為對抗中國的最佳人選，不過媒體人吳子嘉指出，2028大選的最大公約數，既不是賴清德，也不是呼聲極高的台中市長盧秀燕，而是「美國、中國都能接受」的台北市長蔣萬安。
吳子嘉在《董事長開講》節目中回應網友提問，直言如果蔣萬安能在2028當選總統，台灣將迎來光輝的10年；吳子嘉解釋，對比賴清德的極端風格，蔣萬安是美、中都可以接受的領袖之一。
「2028總統大選比2026選舉重要」，吳子嘉指出，不能像賴清德一樣只擁抱美國、對中國抱以仇恨想法，之所以會說蔣萬安是最大公約數，是因為美國相信蔣萬安不會出賣台灣，中國也看好蔣萬安不會搞台獨。吳子嘉補充，蔣萬安過去在美國有律師從業經歷，語言、學問上都沒有問題，會是最佳人選。
