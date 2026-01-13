不是看海豹！北約司令曝中俄艦隊北極野心

▲北約歐州盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich，左）與北約秘書長呂特（Mark Rutte，右）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近期以中俄在北極圈存在為由，放話將對格陵蘭島出手，北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）直言，中俄艦隊在北極「科研」絕對不是為了看海豹，真實意圖就是蒐集軍事情報。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，格林克維奇11日在瑞典舉辦的國安會議上表示，隨著北極冰層的融化，進入北極地區的通道改善，俄羅斯和中國的聯合巡邏範圍，已經不再侷限於俄羅斯北部海岸，還伸到阿拉斯加北部、加拿大附近地區。

格林克維奇嘲諷，中俄的舉動並非出於和平目的，「他們不是在研究海豹和北極熊」。他解釋，而是在進行水深測量（bathymetric surveys），這並非單純的學術研究，而是為了摸清海底地形，試圖找出反制北約水面與水下（潛艦）戰力的方法，這種威脅可能會迅速發展，北約需要對此保持警惕並做好準備。

報導提到，美國總統川普（Donald Trump）以俄羅斯與中國在北極的存在為由，對格陵蘭島的主權出手，該島是丹麥的自治領土，不過美國在島上設有軍事基地。英國一直在與北約盟國商討如何加強北極地區的安全，以應對來自俄羅斯和中國的威脅。

格林克維奇表示，俄羅斯、中國、伊朗、北韓和其他一些國家在對抗烏克蘭等西方國家方面合作日益密切，在北極和高緯度地區，也能看到類似趨勢，俄羅斯和中國的船隻正在進行越來越多的聯合巡邏，中國的破冰船和科考船出現在北極水域，他們的研究並非出於和平目的，而是為了獲取軍事優勢。

「簡而言之，北極和北歐地區已經成為戰略競爭的前線」，格林克維奇說，隨新航線開闢和新資源發現，北極的戰略重要性只會日益凸顯。與此同時，北約正面臨日益嚴峻的混合威脅，包括侵犯領空、干擾導航衛星、波羅的海影子艦隊對水下基礎設施的威脅。

格林克維奇表示，北約盟軍作戰司令部加強了其威懾態勢，包括開展「波羅的海哨兵」行動以保護水下基礎設施。北約計劃擴大其在北極的情報、監視和偵察能力，改善軍事機動的基礎設施和後勤保障，並加強其在北極地區的存在，包括在瑞典的部隊，「北極聯盟中有八個國家中的七個是聯盟成員，另一個是俄羅斯，我們能夠把這件事做好。」

