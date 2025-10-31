不是睡眠不足！天氣轉涼易疲倦、頭暈 桃園醫院：恐是貧血作祟
天氣轉涼後，許多人容易感到疲倦、頭暈或氣喘，以為只是體力不足或睡眠不佳，其實可能是「貧血」在作祟。衛生福利部桃園醫院血液腫瘤科醫師洪淩真提醒，貧血是指血液中紅血球或血紅素濃度下降，導致氧氣運送能力減弱，使身體組織缺氧。輕微時症狀不明顯，但若長期忽視，可能引起注意力下降、心悸、胸悶，甚至增加心臟負擔。
洪淩真說明，造成貧血的原因眾多，其中以「缺鐵性貧血」最常見，好發於女性、素食者及慢性失血者，例如月經量多、腸胃道出血或手術後失血等族群。其他原因還包括營養吸收不良、慢性疾病造成的造血抑制、或骨髓及遺傳性血液疾病。她提醒，貧血治療方式因成因不同而差異極大，若自行服用補鐵劑卻未見改善，應儘早就醫，由血液專科醫師釐清真正原因。
洪淩真指出，若出現臉色蒼白、頭暈、心悸、容易疲倦或指甲變薄等症狀，都應安排抽血檢查血紅素及鐵質指標，以確認是否為貧血。若確診為特殊類型，如地中海型貧血或再生不良性貧血，則需進一步進行血液或骨髓檢查，並依病因接受個別化治療。她提醒，若貧血未妥善處理，長期可能導致身體缺氧、心臟代償性肥大，對健康影響不容小覷。
在日常生活中，均衡飲食與規律作息是預防貧血的關鍵。洪淩真建議，多攝取富含鐵質的食物，如紅肉、肝臟、深綠色蔬菜、豆製品及黑芝麻，並搭配富含維生素C的水果，有助於促進鐵質吸收。同時應避免空腹飲茶或咖啡，以免影響鐵質吸收效果。
最後，洪淩真強調，維持健康生活習慣、定期健康檢查與適度運動，是保持紅潤氣色與好體力的不二法門。她呼籲民眾應留意身體發出的警訊，及早就醫、積極治療，貧血並不可怕，重要的是學會與身體對話，為自己的健康把關。
