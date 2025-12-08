不是破功是飆升！高雄觀光六都成長王 觀光局：勿用片面數字誤導大眾
高雄觀光成長幅度穩居六都第一 觀光局籲回歸客觀數據，勿以片面資訊誤導、打擊產業市場信心
【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對近期外界引用單一區域、非全貌整體數據，指稱高雄市觀光住房率破功、是為欺騙市民等說法，高雄市政府觀光局今（8）日依據交通部觀光署統計數據，對此嚴正駁斥並提出澄清說明；高雄旅宿業營運表現穩健，今年（114年）上半年1-6月多項觀光指標全面成長，其中，高雄無論「一般旅館」、「觀光旅館」、「整體旅館」住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一；充分展現高雄推動大型活動與演唱會經濟成效，成功將活動人潮轉化為觀光產值與城市收益，籲請外界回歸客觀數據，切莫打擊高雄觀光產業及市場信心。
▲大型活動「2025 Wild Wild 野生活」結合「高雄萬聖節」吸引大量人潮造訪衛武營
觀光局表示，分析觀光產業發展與市場趨勢，應回歸整體客觀數據，依據交通部觀光署統計數據，今年（114）1-6月平均住宿與去年同期相比 ，高雄旅館（包含觀光旅館及一般旅館）住宿率為53.91%，較去年同期增加3.93%，成長率六都第一；住宿人次412.5萬，較去年同期增加21.3萬，成長5.47 %；外國旅客人次73萬，較去年同期增加7.6萬，成長11.6 %，成長率六都第一；營運收入89.2億，較去年同期增加約7億，成長 9.17%，成長率六都第一。高雄住宿率、營運收入、外國旅客等各項關鍵指標皆較去年同期成長，成長率均為六都第一。其中，「觀光旅館」今年上半年住宿人次約67萬人次、總營收為32億，住宿率60.09%較去年同期增加5.32%，成長率亦為六都第一；如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾八成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光旅遊市場需求穩定成長，高雄觀光發展與產業榮景持續攀升。
▲高雄演唱會經濟成功帶動觀光效益，今年上半年住宿率成長幅度六都第一。（Live Nation Taiwan提供)
觀光局說明，旅館業分有「觀光旅館」及「一般旅館」，六都各「觀光旅館」房間數僅占該縣市「全部旅館」總房間數約10%至25%，故「觀光旅館住房率」無法代表該縣市「全部旅館真實住房率」，更無法完整呈現該縣市實際整體觀光發展情形。高雄市旅館總房間數量約2萬3,000間，其中觀光旅館10家，分別位於8處不同行政區，約3,500房，占全市總房間數的15%；部分行政區僅有一間觀光旅館，或有旅館位於非觀光熱門景點地區，如工業區、加工區、偏遠地區等，因此，若以單一行政區、單一旅館或單一觀光旅館住房率論斷全市整體住房率與觀光發展全貌，恐是以偏概全、明顯失準。
▲大型活動「2025 Wild Wild 野生活」活動現場人潮
觀光局指出，事實上，高雄不僅整體旅館多項指標成長率六都第一，「觀光旅館」住宿率表現亦相當突出。依據今年最新觀光旅館營運統計報表顯示，1-9月平均住宿率，新興區達 79.91%，鼓山區達 63.99%、苓雅區達66.24%、鹽埕區62.56%、鳥松61.59%，此5行政區均穩定維持在六成以上。有關民意代表於社群平台質疑「前鎮區觀光旅館住房率僅34%」一節引發外界關注，惟前鎮區僅有一家觀光旅館，而該區「一般旅館」1-9月住房率達62%。觀光局強調，以單一行政區、單一觀光旅館概括全市統計值之說法，係以偏概全、明顯失準，而片面偏頗資訊造成之負面印象與誤導，恐嚴重打擊高雄觀光產業與旅遊市場信心。
觀光局補充，依據交通部觀光署統計定義，「觀光遊憩據點人次」包含外縣市到本地旅遊（含一日遊及過夜住宿）及本地民眾旅遊之人次，全國統計標準一致；而高雄之觀光遊憩據點人次依觀光署公布，為6923萬人次，是為六都第一，且為連續兩年第一。高雄不僅觀光遊憩據點人次全國第一，在旅館住宿率、營收、外國旅客等整體表現，成長率皆為六都第一；真實數據與產業榮景具體呈現高雄市在城市行銷、觀光發展策略、演唱會與大型活動策展規劃，以及攜手民間商圈產業等整合作為成功奏效，不僅有效帶動高雄觀光產業動能，更轉化為實際的經濟收益成效。
觀光局長高閔琳表示，未來將持續推展高雄城市觀光行銷、拓展高雄城市知名度、建立並深化高雄國際形象與觀光品牌；持續營造高雄友善旅遊環境、優化風景區軟硬體設施，輔導觀光產業及旅宿業精進作為，提升服務品質與接待量能，並辦理更多大型引客活動，帶動觀光商機，將旅遊活動人潮逐步轉化為實質經濟產值與觀光產業收益。更多高雄觀光旅遊及活動資訊，歡迎至「高雄旅遊網」查詢。（圖╱高市府觀光局提供）
