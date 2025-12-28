不是神A！他好奇TOYOTA靠哪台車搶市佔龍頭？老人們曝答案：開不壞

台灣車市市佔率最高的品牌是豐田汽車（TOYOTA），連續23年稱霸龍頭寶座。一位網友近日好奇詢問，「TOYOTA在台灣的地位是靠哪台車建立的？」，他自己詢問長輩後，有人說是Zace車系耐用好開，也有人說是Corona、Camry，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛點名號稱「神A」的Altis，但最多人點名的卻是神A之前的「Corona」。

原PO在PTT發文表示，台灣汽車市場在1990前都是由國產的裕隆集團壟斷，近年來則都是TOYOTA佔據龍頭地位，讓他忍不住好奇背後原因，有長輩說是早期「瑞獅」Zace耐用、好開建立口碑，也有人說是Corona、Camry，讓原PO決定上網詢問，「有老前輩知道，TOYOTA是靠哪台車，在台灣消費者心中建立不可撼動的品牌形象？」

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「神A連18年銷售冠軍，應該賣超過50萬台了」、「拖鞋（Tercel），我媽三寶都會開」、「七代Corolla，我保養廠的修車師傅還開這台」；其中最多人點名號稱「可樂娜」的Corona，「絕對是Corona Saloon俗稱老可」、「當然是Corona和Tercel」、「美規可樂娜和國產Corona、Exsior」。

另外不少人認為，主要是TOYOTA推出許多耐用、品質好的車款，才能鞏固龍頭地位，「豐田在台灣的現況也不是靠單一車款吧，真要說影響最大的大概是Altis的橫空出世，但能延續是和泰策略一直都超穩」、「豐田在全世界都很強，又不是只有台灣人特別愛」、「結果就是每一台，口碑和形象就是這樣來的」、「牛頭牌地位不是光靠一輛車建立起來，而是很多台灣人的人生建立起來」、「重點還是其它車廠狂自爆」、「純粹就他牌不爭氣」。

更多中時新聞網報導

陸客不來 故宮參觀人數大跌

學者籲專注台灣特色 提升旅遊體驗

違法收移工買工費 仲介遭罰逾千萬