不是福岡、仙台 日本這城市一堆台灣人 狂聽到台語

日本除了東京、大阪以外，各大城市都擠滿台灣人，有網友日前在名古屋一間飯店櫃台check in，發現左、右兩邊櫃台都是台灣人，電梯裡面還有人講台語。貼文引發討論，許多網友表示，名古屋的飯店幾乎一半以上都是台灣人，景點也充滿台灣遊客，直呼「現在名古屋已經變成台灣人的天堂」。

一名網友昨（22日）在Threads發文表示，在名古屋飯店櫃台check in，看到左邊櫃台的房客出示2本台灣護照，右邊櫃台則有4本台灣護照；原PO進電梯時，還聽到旁邊的人講台語，光是在飯店就遇到了3組台灣遊客。

貼文引發廣大討論，一票網友表示，名古屋真的很多台灣人，飯店幾乎一半以上都是，各大景點也充滿台灣遊客，「2位台灣護照才剛離開」、「最近名古屋已經變成了台灣囝仔的天堂」、「下車到景點時，我都以為我瞬間回到台灣了」、「下周我也要去名古屋找台灣人相認嗎？」

也有網友分享類似經驗，「前幾天在大阪梅田的百貨公司看樓層導覽，一直遇到台灣人，完全像在板橋大遠百」、「上個月去沖繩，感覺整個飯店都是台灣人。」

許多民眾認為台灣旅遊太貴，寧願再多花一點出國玩，甚至開玩笑說「飛日本像飛國內線一樣，一堆人乾脆在日本買房子了」、「去日本根本不是出國啊！」

