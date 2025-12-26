不是空姐！日男理想人妻職業排行大公開 護士奪冠原因曝

護士是日本男性認為人妻最理想的職業，除了經濟可以支持家庭，也可以照顧家庭成員的健康。（翻攝Pexels圖庫）

在現今社會，雙薪家庭被視為比較能夠支撐生活開銷，那麼，那些職業女性是男方最想迎娶的對象。日本最近一個調查顯示，男性最理想人妻職業，護士因為可以照顧家庭成員健康加上值得信賴的形象，在十大排行榜榮登榜首；空服員在這次調查卻墊底。

為什麼護士是日男最理想結婚對象？

日媒《LASISA》報導，「大家的排名」網站（截至2025年12月23日，共收到856張投票）調查令和時代日本男性最理想結婚對象的10大職業，結果發現排名較前的主要是和家庭生活方式相關的專業人士。

其中第一名是護士，報導指出，護士會獲得男性青睞的決定因素，包括「危機時刻值得信賴的精神力量」和「極強的抗衰退能力」。此外，男性也覺得護士不僅可以在經濟上支持家庭，當家庭成員生病時，也可以妥善照顧。

第二名和第三名分別是藥劑師和幼保員。報導指出，藥劑師有科學背景，又代表「高薪」、「低加班」和「白領」；幼保員則因為「愛孩子的」形象受到歡迎，工作中培養的耐心和笑容是安撫疲憊丈夫的終極法寶，而男性渴望「被女朋友寵愛」的願望也顯而易見。

至於第四名至十名，依序是營養師／註冊營養師、醫生、牙科保健員、廚師、教師、播音和空服員。

