不是空服員 搭飛機全程緊盯一幕 同好推：很有趣

出國的時候，不少人會在飛機上看電影，也有人會聽音樂放鬆，或把握時間補眠，不過一名網友搭飛機時發現，身旁乘客竟然從頭到尾緊盯「飛行地圖」，讓他感覺對方怪怪的，結果釣出不少同好說，飛機上的電影、音樂選擇有限，有時真的沒事做，看飛機目前的位置其實很有趣。

一名網友昨（15）日在PTT八卦板表示，飛機上有提供娛樂設備，他自己搭飛機時通常會拿來看電影或是聽音樂，若太疲憊則會選擇補眠，結果發現坐在隔壁的乘客，整個飛行期間竟然都盯著飛行地圖，讓他傻眼說「這樣看又不會飛比較快，請問這種人是不是怪咖？」

廣告 廣告

文章上線後引起討論，釣出不少在飛機上也會看飛行地圖的網友說「我會看欸，看小飛機在地圖上移動其實很有趣」、「飛到一些特定地方的時候再看窗外啊」、「現在有些飛行地圖會做成3D的，蠻有趣的」、「我連旅遊都會帶GPS紀錄器，在飛機上看地圖很好玩欸」、「其他東西都能在地上做，只有在飛機上看飛行地圖最獨特」。

也有人說「不用管別人吧，你顧好自己就好」、「這就像是飛機迷看Flightradar24動態的概念吧」、「因為飛機上的電影都很舊啊，有時候真的沒什麼好看」、「我上次先發現飛的路線怪怪的，然後機長才開始廣播，不要只會看電影浪費時間」。

更多中時新聞網報導

陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手

不滿校事會議新制 教團籲廢除

信義房屋 率先推動建築能效標示