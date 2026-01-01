不是空服員、老師！日男「最想結婚女性職業」排行出爐 冠軍2條件不意外

（示意圖／Photo AC）

日本婚姻市場近期出現一項有趣趨勢，男性心目中「最想結婚的女性職業」排行榜正式出爐，結果顯示，護理師奪下冠軍，給人漂亮形象的空服員竟在榜單墊底，可見現代男性在擇偶時，不再只看外表，而是更重視實際生活層面的穩定與安全感。

根據日媒《LASISA》報導，日本排行榜網站「みんなのランキング」針對令和時代男性對未來伴侶的理想職業進行排名，彙整856份投票（截至2025年12月23日），公布最新「最想結婚女性的職業」前十名。冠軍是護理師，因日本男性普遍認為護理師兼具溫柔與堅強，不僅在非常時刻能給予依靠，職業本身也具備高度穩定性與抗景氣能力。

第二名則是藥劑師，高專業門檻、收入穩定，加上工作時間相對規律，被視為「最適合雙薪家庭」的代表。不少男性認為，藥劑師不僅能分擔經濟壓力，還能在健康管理上成為家庭後盾。第三名是育兒工作者，許多日本男性認為，他們象徵溫柔、耐心與母性，「擅長照顧孩子」的形象，讓人對未來家庭生活充滿安全感，也被視為最貼近育兒需求的理想伴侶。

至於第四名至第十名的職業依序是為營養師、醫師、牙科保健員、廚師、教師，以及播音員與空服員。整體看起來，前十名的職業多半具有專業形象或與家庭生活密切相關；尤其是前三名清一色由「具備專業資格、能兼顧家庭與經濟」的職業包辦。

從這份排行榜可看出，日本婚姻市場正反映出現代社會價值轉變，男性對婚姻的期待，已逐漸從浪漫想像，回歸到務實且能共同面對生活的伴侶關係。

