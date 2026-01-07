不是穿越多越好！醫籲家長「摸三部位」判斷孩子冷不冷

不少家長擔心孩子穿太少受寒，對此胸腔暨重症科醫師黃軒呼籲，用手腳判斷孩子冷不冷，是最容易害孩子穿過頭的方法。（示意圖／Getty Images）

受到強烈大陸冷氣團持續影響，全台冷颼颼，不少家長擔心孩子穿太少受寒，對此胸腔暨重症科醫師黃軒呼籲，手腳冰冷無法當成標準，用手腳判斷孩子冷不冷，是最容易害孩子穿過頭的方法。

每到冬天，總有許多家長擔心孩子穿太少而著涼，對此醫師黃軒在臉書專頁發文，直言九成的照顧者，其實都摸錯地方了，用手腳判斷孩子冷不冷，是最容易害孩子穿過頭的方法；想知道孩子冷不冷，不要摸手、不要摸腳，請改摸以下三部位，只要溫暖、不流汗、不溼黏，就代表穿得剛剛好：

後頸。

背部（肩胛骨中間）。

胸口（鎖骨下）。

此外，父母的手指太冰冷摸什麼都會冷，要摸孩子前要先記得暖手，否則摸什麼都會覺得冷。醫師黃軒解釋，「手腳冰冷」無法當成標準的原因和小孩的生理設計有關：

血液會先救命：嬰幼兒遇到低溫時，血液會優先供應心臟、大腦、肺，手腳自然被「暫時降級」。手腳冷，是正常反應，不是著涼。

自律神經還在「學走路」：嬰幼兒的體溫調節系統尚未成熟，血管一收一放，最先變化的就是四肢。所以家長摸到的是「調節反應」，不是核心溫度。

手腳本來就是散熱器：皮下脂肪薄、表面積大，設計目的就是幫助身體「丟熱」。用散熱器判斷體溫，幾乎一定會誤判成冷。

至於「後頸、背、胸口」三部位，則可以反映「身體裡面的狀況」。後頸是最敏感的溫度警報器，靠近中樞神經、血流穩定、不易被風吹影響，一摸就知道是否過冷或過熱；背部（肩胛骨中間）則為核心溫度平均值，接近心肺、不會局部忽冷忽熱，是最準的「整體穿著評估點」；胸口（鎖骨下）是過熱的第一個警訊，最容易出汗，一旦溼黏就代表穿太多。

醫師黃軒解釋，提醒，溼加上悶，是異位性皮膚炎最愛的環境，若是穿太多，反而容易導致皮膚病，家長應謹記「孩子手腳冷，是正常；後頸流汗，才是穿太多」、「不要怕他冷，反而要怕他悶」，才不會因為擔心孩子感冒，結果讓孩子穿太多。

撰稿：吳怡萱



