不是穿越多越好！Uniqlo教正確「洋蔥式穿法」3原則：絕對不發抖

強烈大陸冷氣團南下，中部以北低溫下探10度，局部地區下探6至8度，民眾紛紛將自己包的緊緊。（圖／陳俊吉攝）

在強烈冷氣團與東北季風夾擊下，全台溫度驟降，北部、東北部地區更因為下雨，導致體感溫度僅剩下個位數，不少人穿上好幾件衣服，仍凍的冷吱吱。對此日系平價服飾Uniqlo就教學「洋蔥式穿法」，並透露有3個原則一定要記住。

Uniqlo在IG發文，表示冬天旅遊是很讓人頭痛的事，穿太少會冷，穿太多又會熱？但重點不在於穿衣的多寡，而是該如何穿，正確方式應使用「洋蔥式穿法」。

Uniqlo表示，「洋蔥式穿法」有3大原則，最內層的衣服穿排汗，中層衣服穿保暖，外層衣服則是要注重防風。Uniqlo補充，只要掌握以上3個原則，再根據當地氣溫調整每層衣服的厚度，就可以進室內不流汗、走到戶外不發抖。

曾在東京居住7年的女星歐陽靖，過去也曾分享，就算天氣多冷，也不要隨便亂穿發熱衣，一旦穿了發熱衣又外加毛衣、外套，進入室內後極容易熱到冒汗，甚至輕微中暑。她建議薄長袖加方便穿脫的背心，再外加一件保暖效果佳的厚羽絨外套，進出室內外就不怕溫差。

此外也有不少網友推薦「玉米式穿搭」，輕薄內搭，加上防風、防水的長版外套即可，比洋蔥式更輕便，對於需要頻繁搭車、逛商場的人非常好用，也適合活動力大的孩童；但如果行程都在戶外活動，如滑雪、跨年或是整天在迪士尼排隊，仍建議採用洋蔥式穿法較穩妥。

