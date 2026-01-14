不是穿越多越好！UNIQLO教「１招」出門絕對保暖、不再發抖，加碼曝逛街最強穿搭

面對連日低溫襲擊，不少民眾即便穿著厚重衣物仍難抵嚴寒，究竟冬天怎麼穿才保暖？日系平價服飾品牌UNIQLO日前在社群媒體分享冬季保暖秘訣，主打「洋蔥式穿法」３大核心原則，只要透過正確的分層穿搭技巧，不僅能在戶外抵禦寒風，進入室內時也不會因過熱而流汗。

冬天怎麼穿才不會冷

UNIQLO在Instagram發文指出，冬季旅遊期間的穿衣搭配經常令人困擾，主要原因在於穿著過少容易受寒，但穿得過多又會感到悶熱。然而，保暖關鍵並非衣物數量的多寡，而是缺乏正確的「洋蔥式穿法」概念。



UNIQLO建議，民眾在冬季穿衣時應該掌握「內層排汗、中層保暖、外層防風」的３項基本準則，並根據當地實際溫度調整各層衣物的厚薄程度，如此便能達到「進室內不流汗、走到戶外不發抖」的理想效果。

保暖防風外套搭配法則

針對具體的穿搭建議，UNIQLO詳細說明各層衣物的選擇要點。內層服裝應選用具備吸濕排汗或吸濕發熱功能的輕薄材質，有效避免肌膚產生不適感。中層部分則推薦穿著厚針織或刷毛質地的衣物，確保身體維持適當溫度。最外層建議挑選具有防風、防潑水特性的外套，能夠有效阻隔冷空氣入侵。此外，下半身搭配方面，UNIQLO也建議選擇具有防風防潑水功能的保暖長褲，進一步提升整體禦寒效果。

頻繁搭車、室內逛街可用玉米式穿搭

除了洋蔥式穿搭外，先前網路上也流傳「玉米式穿搭」的保暖方式。玉米式穿搭主要採用輕薄內搭衣物搭配防風、防水的長版外套，以輕便性為主要訴求，特別適合需要頻繁搭乘交通工具、逛購物中心的民眾，以及活動量較大的兒童族群。然而，若行程主要集中在戶外活動，例如滑雪運動、跨年活動或需要長時間戶外排隊等情況，仍建議採用洋蔥式穿法，能夠更有效地對抗低溫侵襲。

▲逛購物中心的民眾，可採用「玉米式穿搭」保暖。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章