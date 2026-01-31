不是立委了！黃國昌2/1成立新北市長競選總部 趙少康、柯文哲站台

記者陳思妤／台北報導

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰年底新北市長選戰，藍白潛在人選則有民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。黃國昌確定明天（2月1日）請辭立委，並正式成立新北市長選戰的競選總部。包括民眾黨創黨主席柯文哲，以及國民黨戰鬥藍發起人趙少康將會到場。

民眾黨兩年條款到期，黃國昌2月1日起辭去立委職務，並要在早上10點，正式成立新北市長競選總部，地點選在新北市新莊區化成路445號。

黃國昌昨天在民眾黨團「珍重再見 後會有期！」記者會時也稱，2月1日就會成立競選總部，歡迎新北市民一起來熱鬧。他說，趙少康通知說會去，他也竭誠歡迎，這是屬於新北市民對於新北接下來的規劃、願景、夢想，共同實現的園地，希望不分黨派朋友都可以來，他會花相當時間投入新北市長選戰的準備。

稍早，民眾黨也發布採訪通知，「讓新北更有型」黃國昌新北市長競選總部開幕記者會，流程如下：

10：00 記者會開始

10：10-10：20貴賓致詞

10：20-10：25 創黨主席柯文哲致詞

10：25-10：35 新北市長參選人黃國昌致詞

10：35-10：45 媒體聯訪

