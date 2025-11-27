不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

大陸中心／朱祖儀報導

香港宏福苑大火蔓延範圍很廣。（圖／AP授權）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」

據《齊魯晚報》報導，黃小姐透露，當時有一戶人家先著火，隨後火勢蔓延到樓層垃圾房，大火一路往外燒，由於外牆正在進行維修，外層搭建的竹棚架和圍網也跟著起火。當時天氣乾燥加上起風，導致大火越燒越驚人，隔壁數棟大樓也因此淪陷。

這場大火導致44人喪生，大埔區區議員羅曉楓表示，因為火警發生在下午，年輕人大多都在外面工作，家中都是長者居多，加上當下警鈴沒響，因此很多住戶根本反應不過來，當下很難逃生，只希望能儘早完成搜救工作。

行政長官（特首）李家超表示，將全力動員應對，事後全面調查究責，當局將審查建物外牆是否符合防火標準。警方目前以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。

