不是笑話！急診醫胸悶、呼吸困難驚醒 脫衣竟「百病全消」

一名急診科醫師分享，自己深夜睡到一半突然胸口悶堵、呼吸困難，第一直覺是心肌梗塞發作，緊張到準備就醫，沒想到竟然只是「把衣服穿反了」，導致衣領卡住脖子！烏龍故事曝光後，也在網路上掀起熱烈討論。

醫師透過臉書「急診醫師碎碎念」分享親身經歷，他表示睡覺時，突然感到胸口悶堵，伴隨脖子緊縮與呼吸不順、氣吸不飽等症狀，身為20年資歷的急診醫師，他腦中警鈴大作，直覺就是臨床上常見的心肌梗塞徵兆，儘管內心不斷祈禱不是，但明顯的窒息感，仍讓他一度決定立刻前往急診就醫。

衣服穿反成心肌梗塞發作元兇

醫師指出，他當下準備起床穿上保暖衣物出門，還在糾結究竟要自行開車、叫計程車，還是乾脆叫救護車，沒想到衣服一脫下，原本強烈的胸悶與喘不過氣感竟瞬間消失，他這才發現「生死關頭」的真正元凶，竟是自己把衣服穿反、衣領勒住脖子才導致呼吸困難。

醫師自嘲，以前看過類似的網路笑話，總以為只是虛構故事，沒想到竟真的發生在自己身上，那種幾乎喘不過氣的真實感，讓他差點跑去掛急診，甚至還想把過期的硝化甘油（NTG）翻出來備用，這段烏龍經驗也讓他打趣表示，以後再也不敢買前後都印字的T-shirt，免得再度鬧出讓專業醫師也「破功」的笑話。

文章曝光後也引起網友熱烈討論，「很高興還看得到你罵XX」、「喂，你以後只准穿背心，吊嗄阿那種」、「如果剛好又肩頸痠痛那估計就會叫救護車了w」、「還好沒去急診，不然就麻煩了……！」、「害我好緊張」、「其實一般人不太會，是你練太壯。」、「衣服買寬鬆點。」

