不是第一次殺人！檳榔攤老闆娘「跪地求饒」沒用 46歲男仍砍死她

高雄鳳山一名46歲呂姓男子，砍殺檳榔攤老闆娘。圖／翻攝畫面

高雄鳳山昨（10）日清晨發生一起命案，一名46歲的呂姓男子因為6萬元的債務問題前往一間檳榔攤談判，結果當事人不在場，竟跟店家老闆娘發生衝突，呂男情緒失控持刀狂刺老闆娘，導致老闆娘當場倒地無呼吸心跳，送醫後不治身亡。但事實上，呂男早在2016年就曾因為感情糾紛，持刀狂砍一名計程車司機，如今竟再度犯案。

回顧案發經過，高雄鳳山一名46歲的呂姓男子跑到一家檳榔攤找老闆兒子林姓男子追討6萬元債務，但因為林男不在，呂男就跟在場的老闆娘王婦發生口角衝突，沒想到呂男情緒失控竟持刀狂刺王婦，導致王婦胸口、肩部中刀，當場倒地無呼吸心跳。

廣告 廣告

鄰居表示，事發當下有聽到王婦大喊「救命」，到場看見王婦跪地血流不止，呂男則叫囂說「還不快拿出來」，事後才知道呂男是上門討錢。現場有民眾目擊並錄影求助，呂男作案則迅速後逃離現場，警方最後在附近夾娃娃機店將其逮捕，並在水溝找到作案刀具。

呂男被帶回警局審問，依殺人罪名移送高雄地檢署，檢察官昨日晚間向法院聲押，高雄地檢署裁定羈押獲准，案件持續調查當中。事實上，呂男在2016年早就因為感情糾紛，意圖砍殺一名計程車司機，甚至朝對方嘴巴噴殺蟲劑10秒，司機嚇得假裝昏迷才躲過一劫。當時呂男依殺人未遂罪遭判5年6個月徒刑，沒想到出獄後沒有悔改，如今再度犯案。



回到原文

更多鏡報報導

2025年「最具影響力國家」排行出爐 台灣擠進全球前20

無可取代！胰臟藥「卡利消」全台缺貨剩1個月庫存 醫憂：現在不能發病

今高溫達30度！鄭明典見1現象驚「快速降溫」：週末跌破10度