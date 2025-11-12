不是第一次！桃園男昔當小王殺已婚婦 假釋後「因不願分手」又殺人
記者石明啓、蕭羽秀、廖奕暘／桃園報導
李姓嫌犯不是第一次殺人，17年前他不滿大他12歲且已婚的歐姓女友提分手，因此將對方活生生勒斃，當時遭判18年6個月有期徒刑，不過他在2019假釋出獄，甚至後來還謀得上市電子廠職務，工作了5年。這回又以同樣方式殺人，讓民眾怒批根本根本是不定時炸彈，不應該再有第二次機會，律師則分析，要聲請假釋都有一定門檻。
戴著安全帽、低著頭，看起來十分懊悔，這是李姓凶嫌2008年狠心勒死時任女友，自首後的模樣，牢獄生活沒讓他悔悟，時隔17年再度重蹈覆徹。
17年前的案發現場，在桃園楊梅一處大樓地下停車場，當時正因為李姓男子不滿大他12歲且是已婚身分的歐姓女友提分手，竟以拿回存摺為由約見面，徒手將對方勒斃，甚至犯案後還打給歐姓女子的女兒說「自己因為太愛了才殺人」，遭判18年6個月有期徒刑，不過在2019年他就提前假釋出獄。
記者蕭羽秀、廖奕暘：「根據了解李姓嫌犯平時在桃園觀音電子廠上班，不過疑似因為和住在平鎮的周姓女子交往，因此經常出沒在附近這一帶。」
出獄後還能到上市公司謀得職位，為了愛李姓男子不管距離，經常跑來陪在女友身邊，這回無法接受51歲周姓女子要分手，生命中又失去一位女人，再次以同樣方式殺死女友。
民眾：「司法制度有問題，我覺得可能需要再關久一點，要不然就是執行死刑比較快。」
高雄連續殺人分屍案的嫌犯張介宗也曾因性侵、搶劫遭判無期徒刑，但最終也依法假釋，民眾質疑這樣的不定時炸彈，為何還有第二次機會，繼續禍害民眾？
律師張宏暐：「受刑人是否能夠假釋，主要由假釋審查委員會決定（會）參酌受刑人的教化成績（等），來綜合決定是否准許假釋。」
律師分析假釋都有一定條件，但一再傳出假釋犯再犯案件，未來法務部如何把關門檻，並兼顧人權，恐怕是難解習題。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
