不是第一次！桃園男昔當小王殺已婚婦 假釋後「因不願分手」又殺人

記者石明啓、蕭羽秀、廖奕暘／桃園報導

李姓嫌犯不是第一次殺人，17年前他不滿大他12歲且已婚的歐姓女友提分手，因此將對方活生生勒斃，當時遭判18年6個月有期徒刑，不過他在2019假釋出獄，甚至後來還謀得上市電子廠職務，工作了5年。這回又以同樣方式殺人，讓民眾怒批根本根本是不定時炸彈，不應該再有第二次機會，律師則分析，要聲請假釋都有一定門檻。

桃園平鎮凶殺案的嫌犯並非第一次殺人，17年前他因不滿當時女友提分手，將對方活生生勒斃。

戴著安全帽、低著頭，看起來十分懊悔，這是李姓凶嫌2008年狠心勒死時任女友，自首後的模樣，牢獄生活沒讓他悔悟，時隔17年再度重蹈覆徹。

廣告 廣告

17年前的案發現場，在桃園楊梅一處大樓地下停車場，當時正因為李姓男子不滿大他12歲且是已婚身分的歐姓女友提分手，竟以拿回存摺為由約見面，徒手將對方勒斃，甚至犯案後還打給歐姓女子的女兒說「自己因為太愛了才殺人」，遭判18年6個月有期徒刑，不過在2019年他就提前假釋出獄。

記者蕭羽秀、廖奕暘：「根據了解李姓嫌犯平時在桃園觀音電子廠上班，不過疑似因為和住在平鎮的周姓女子交往，因此經常出沒在附近這一帶。」

出獄後還能到上市公司謀得職位，為了愛李姓男子不管距離，經常跑來陪在女友身邊，這回無法接受51歲周姓女子要分手，生命中又失去一位女人，再次以同樣方式殺死女友。

民眾：「司法制度有問題，我覺得可能需要再關久一點，要不然就是執行死刑比較快。」

高雄連續殺人分屍案的嫌犯張介宗也曾因性侵、搶劫遭判無期徒刑，但最終也依法假釋，民眾質疑這樣的不定時炸彈，為何還有第二次機會，繼續禍害民眾？

律師張宏暐：「受刑人是否能夠假釋，主要由假釋審查委員會決定（會）參酌受刑人的教化成績（等），來綜合決定是否准許假釋。」

廣告 廣告

律師分析假釋都有一定條件，但一再傳出假釋犯再犯案件，未來法務部如何把關門檻，並兼顧人權，恐怕是難解習題。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

砸80歐元換蕭美琴IPAC演講 造謠男機場遭逮「好笑轉貼」：犯什麼法？

堆高機迴轉「牙叉」突轉向 彰化騎士閃避不及慘摔人車噴飛 驚悚畫面曝

長照悲歌！老母塞重殘兒嘴1萬紅包悶死判2年6月 法官：建請總統特赦

警赴機場逮人！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 網友：反串文不違法

