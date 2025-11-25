不是第一次！週休三日連署通過 「2年前被行政院駁回」理由曝光

生活中心／陳慈鈴報導

週休三日連署通過，行政院預計於12月8日前進行回應，是否參採受到關注。（示意圖／資料照）

勞動部先前公布2024年度「國際勞動統計」數據顯示，台灣的總工時為2030小時，世界排名第五、亞洲排名第二，超越南韓、日本。今年（2025）有民眾就提議「週休三日」，如今連署已經通過，勞動部也作出回應，行政院預計於12月8日前正式回應說明。然而，早在2023年就有民眾提議過「週休三日」，當時也通過了連署，但最後卻被行政院以三項理由駁回。

一名民眾於8月25日提議「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，最終取得5768個附議於10月7日連署通過。勞動部率先回應，說明已於10月8日與提議者電話聯繫，釐清並確認提議內容，後續將針對議題盤點相關資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見。在最後的正式回應刊登前，再次感謝提議者及所有關注此議題的朋友，請各位靜候正式回應！

這也不是首次有民眾提議「週休三日」，早在2023年就有民眾提議「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，當時取得5736個附議於同年4月26日連署通過。勞動部回應，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

2023年民眾提議週休三日連署通過，行政院駁回理由曝光。（圖／翻攝自公共政策網路參與平臺）

行政院部分，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成提議，所以不予參採，並說三項理由。第一，括週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。第二，目前（2023年06月26日）未有其他國家公、私部門全面實施週休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

行政院說明，第三，基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日。

