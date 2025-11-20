不是第一次！黃國昌質詢唸錯「造詣」 8個月前「同個詞也出錯」

政治中心／綜合報導

民眾黨立委黃國昌今（20）日在立院質詢時，將造「詣」唸成「紙」，而這並非黃國昌首次念錯。早在今年三月時，黃國昌被抓包「醫」字寫錯，他在記者會上承認自己中文不太好，並稱會再增進自己的造詣，當時便將「詣」唸成造「紙」，當下還連忙問在場媒體正確發音為何。

黃國昌上午在立院司法法制委員會質詢時，問及憲法訴訟法第十七條文的意旨為何，憲法法庭書記廳長許碧惠回應，是在給予相對人知悉申請人所提出的意見，黃國昌隨即打斷並反問「那為什麼要用送達的？」他隨後表示「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』（應為造詣，唸成與紙同音）應該蠻深」。黃國昌當下將造「詣」唸成造「紙」。

然這也不是黃國昌第一次唸錯，今年3月時，黃國昌前往台北看守所遞狀，要替當時仍在羈押的民眾黨前主席柯文哲提自費延醫，卻被網友抓爆將「醫」寫錯字。3月31日時黃國昌在記者會上表示，自己中文本就不太好，大學聯考跟司法官考試時，中文成績都是最低的，但還好有靠其他科目把分數補回來。

黃國昌當時也感謝網友的指教，並稱以後會再增進自己的造詣，不料當時就將「詣」唸成造「紙」。黃國昌當下也問媒體如何發音，在場媒體告知正確發音後，黃國昌還表示「真的滿慚愧的」，難怪自己在大學聯考跟司法官特考時，分數最低的是中文。

