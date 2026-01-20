不是第1次！阿蘇火山直升機曾故障迫降 乘客機師3人嚴重骨折

阿蘇卡德利樂園使用直升機機型為羅賓遜R44。翻攝官網



日本熊本縣一架阿蘇火山觀光直升機驚傳失聯，機上共有2名台灣乘客及1名日籍飛行員，目前正搜尋中。這項行程能觀賞難得一見的火山口地貌，頗受歡迎，時常排隊至少2小時起跳，每人費用從1200到1.2萬元不等。過去曾發生迫降事故，當時導致香港乘客及機師骨折，暫停營運好一段時間。

阿蘇火山是熊本的熱門景點，當地除了可以漫步於廣闊的「草千里」，也能搭乘直升機俯看壯麗景致，包括火山口、米塚、草千里等。

阿蘇火山的觀光方式裡，搭乘直升機可飽覽難得一見的火山口地貌。翻攝ARIAir官網

提供直升機遊覽單位共有兩個，一個由動物園阿蘇卡德利樂園（Cuddly Dominion）營運，另一個是由ARIAir經營，前者使用機型為羅賓遜R44，後者則為羅賓遜R66。

飛行時間則從4分鐘到140分鐘不等，大人費用從6000日幣（約1200元台幣）到19萬2500日幣（約3萬8590元台幣）不等。

阿蘇卡德利樂園提供的直升機觀光行程。翻攝官網

由於起飛前需考量天候、火山狀況，旅客有可能撲空，若是能起飛，也因每次只能載2到4人，常常要排隊2小時以上，熱門時段甚至是一早開放登記就「秒殺」。

這次失聯的旅客搭乘的是阿蘇卡德利樂園遊程，從動物園出發巡航草千里及阿蘇中岳，約10分鐘，成人每名費用1萬4000日幣（約2800元台幣）。

阿蘇卡德利樂園的直升機行程曾發生事故，2024年5月13日，直升機因發生故障，緊急迫降，50多歲日籍飛行員骨盆骨折，兩名香港乘客分別是左腿、肋骨骨折及腰椎骨折。之後，直升機暫停營運好一段時間，確認安全無虞後才再開放。

阿蘇火山觀光直升機2024年曾發生迫降事故。翻攝推特

