不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂 內行曝真相

台灣使用繁體字中文，大陸則改為用簡體字，不過有網友發現，台灣其實還有一種特殊的簡寫，乍看之下以為是簡體，但實際上根本是台灣人自創的，如數學的數有一種寫法，不是繁體字也不是簡體字，但卻能讓全台灣人都看得懂。有內行人說，這些字是一種被稱為「二簡字」的文字，過去推行簡體字時，因為筆畫省略過多而被放棄的方案。

一名網友近日在Threads貼出一張圖，圖上寫的字不是繁體字，但也不是簡體字，他寫道「聽說這個字只有台灣人看得懂」，引來逾135萬人關注，不少人一看秒懂，馬上說「數學老師標準字體」、「這個字真的很神奇，不是繁體也不是簡體，可是全台灣數學老師都這樣寫」、「點開看之前想說不可能，點開一看才發現我真的看得懂」。

也有不少人分享「點大家常寫成下面是大的簡寫，但正確的簡體字，下面其實是4個點」、「藍色的藍下面剩兩橫，筆畫節省到比簡體字還要少，超好笑」、「我老師把聽寫成『口+耳』，之後才發現根本沒有這個字」、「一開始真的看不懂，是老師邊寫邊講，我才知道這個居然是數」。

有內行人介紹，這些既不是繁體字，也不是簡體字的字體，是一種被稱為「二簡字」的文字，是過去推行簡體字時，因為筆畫節省過多而被放棄的方案，但因為曾推行過一段時間，所以還是有人會寫，也因為方便好用的關係，才會在沒人教的情況下，持續流傳下來。

