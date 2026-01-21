不是籃球鬥牛！卓榮泰叫陣藍白「辯論總預算」 國民黨加碼「三長對三長」迎戰

即時中心／徐子為報導



總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今叫陣，要求與立法院藍白黨團辯論。對此，立院國民黨團書記長羅智強今（21）日回應：「正面迎戰！直球對決！民意裁判」。羅智強稱，辯論是檢驗政府的起點，是場全國民意的總體檢。





立院國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決：第一場： 黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場：黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場：首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。



羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。



羅智強呼籲，行政院長卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，我們必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；將總預算案全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。



不過，行政院發言人李慧芝稍早回應，「國會就是最大最好的公開平台」，請立法院把握會期最後7個工作天，將總預算付委審查，將就預算整體加強說明、與國會直接對話、辯論。





