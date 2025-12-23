不是糖尿病！研究揭「它」害人胰臟癌：引爆全身癌、一身病

記者施春美／台北報導

胰臟癌的發生率幾乎是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師張家銘表示，今年發表的綜論指出，腸道菌可能是胰臟癌發展過程中，一個非常關鍵、但被低估的角色。「胰臟癌或許不是只發生在胰臟，它是一條從腸道開始，經過免疫、發炎與分子訊號，最後影響胰臟命運的長路。」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，胰臟癌會讓人聯想到基因、抽菸、糖尿病，但愈來愈多的研究發現，有一條被忽略很久的重要因子「腸道菌」，可能是胰臟癌發展的重要關鍵。因為人體的腸道是全身最大的免疫器官，也是微生物最多的地方。而胰臟是一個與腸道相關的器官。

腸道菌失衡害細菌竄全身 致胰臟長出癌細胞

張家銘表示，2025年發表在《British Journal of Cancer》的綜論指出，腸道菌可能是胰臟癌發展過程中，一個非常關鍵、但長期被低估的角色。腸道菌之所以會與胰臟癌相關，是因為當腸道屏障完整時，細菌只在腸道，一旦長期發炎、壓力過大、高脂高糖飲食、代謝失衡，腸道通透性就會上升。

他表示，此時細菌或細菌的代謝物，就有機會到達胰臟等器官，並在胰臟腫瘤組織中被檢測到。因此，胰臟癌中的細菌，有一部分可能就來自腸道。該研究指出，進入胰臟腫瘤的細菌，會進行3件非常關鍵的事：

1. 增加DNA的損傷，讓細胞突變更容易累積。

2. 放大慢性發炎訊號，刺激細胞內的生長與存活路徑，讓本該停下來的細胞，繼續被催促分裂。

3. 干擾免疫系統。

張家銘表示，腸道菌不是直接造成胰臟癌，但它會把人體推向「更適合癌細胞生存」的方向。很多胰臟癌症的高風險族群，在確診前早已有共同的警訊，例如長期腹脹、腸躁、排便不穩、吃油一點就不舒服、容易疲勞、發炎指數反覆偏高、糖尿病或代謝症候群控制困難。

張家銘表示，這些表面看來是腸胃或代謝問題，但它們可能正是在形塑一個「對胰臟不友善」的微生物環境。因此，他建議，民眾生活上的對策不是「殺菌」，而是改善腸道環境。

1. 規律進食、避免暴食，減少高油、高糖與超加工食物，

2. 正視腸道發炎的訊號。長期腹脹、排便不穩、對食物愈來愈敏感，這些都不是小毛病，而是腸道屏障正在鬆動的提醒。

3. 作息的穩定

很多人不知道，規律睡眠、白天接觸自然光、適度活動，是在保護腸道屏障，也是讓免疫系統重新對齊節奏。

