不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開
娛樂中心／綜合報導
玉女歌手坣娜今（29日）驚傳早在本月16日因病過世，享壽59歲。對於她的死因一度有紅斑性狼瘡復發、腦癌等多種傳聞，但據消息指出，她最終是不敵胰臟癌病逝。坣娜臨終前相當低調，交代親友不得對外透露病情，最終在丈夫身旁安詳離開。
坣娜多年來身體狀況欠佳，不僅長期飽受紅斑性狼瘡之苦，還得承受31年前那場嚴重車禍的後遺症。當時她在參加金鐘獎慶功宴後返家途中，被一輛酒駕車輛攔腰撞上，導致內臟移位、記憶喪失，甚至留下語言障礙與聽力損傷。她曾無奈表示：「也不是想放棄，就覺得自己很無聊……」
據民歌天后鄭怡透露，有友人曾在坣娜病中陪伴她，「她非常低調，要朋友保守秘密，千萬不可對外說。」那位友人最後一次探望她時，哭著離開她家。鄭怡感慨說：「她最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」
坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。近年她鮮少與親友聚會，熟識的朋友聽聞噩耗後難掩悲痛，哽咽表示：「她真的是很善良的人，人美心也美。」
坣娜過去靠瑜伽維持身心健康，去年3月受訪時仍氣色不錯，談起病況也很豁達：「皮膚總是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以。」據悉，她晚年身體愈發虛弱，出席活動時常戴著手套遮掩病徵，但依舊保持樂觀，與丈夫感情深厚，常被人看見在大安森林公園牽手散步。她的離開，讓整個音樂圈與親友都陷入無比哀痛。
更多三立新聞網報導
蔡瑞雪聲援范姜彥豐！痛批粿粿「劈腿不可取」 自爆：我前陣子剛經歷過
坣娜粉專突發文！生前影片曝光：幫痛苦的人們祈禱 大批粉絲湧入哀悼
玉女歌手坣娜病逝！生前「助養數十名兒童」 一生奉獻做公益善舉全曝光
59歲坣娜病逝！生前飽受病痛之苦 友人哽咽證實：可憐的她真的走了
其他人也在看
59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響
59歲的美聲天后坣娜唱紅《奢求》、《自由》等夯曲，傳出因為紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，為了支持丈夫薛智偉推廣台猶文化，近年毅然決然淡出演藝圈，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦與活動推廣。坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉大她15歲，曾歷自由時報 ・ 15 小時前
知名歌手坣娜傳因胰臟癌過世 病逝已2周享年59歲
【緯來新聞網】歌手坣娜（原名唐娜）於10 月16日病逝，享年59歲，消息震撼娛樂圈。根據《Ettod緯來新聞網 ・ 11 小時前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
坣娜在摯愛尪身旁離世！民歌天后證實了 悲曝「最後見面」他哭著走出門
鄭怡稍早在臉書粉專表示，自己今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，噩耗來的太快」。鄭怡坦言，她和坣娜的交集並不多，但記憶非常鮮明，還記得對方曾在士林開咖...CTWANT ・ 13 小時前
14歲駐唱打工！坣娜月賺4千「貼補家用」反抗父親成歌手
14歲駐唱打工！坣娜月賺4千「貼補家用」反抗父親成歌手EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
坣娜罹「癌王」逝！賈伯斯、傅達仁都不敵 往往確診時已到晚期
歌手坣娜傳出本月16日因病去世，據《ETtoday新聞網》報導，雖然她患有紅斑性狼瘡，但最終是因為不敵胰臟癌離世。胰臟癌又有「癌王」的稱號，患者確診時恐已到晚期或轉移其他器官，蘋果電腦創辦人賈伯斯、前體育主播傅達仁皆是不敵此病。中時新聞網 ・ 11 小時前
莊瑞雄戴眼罩現身 獨眼造型原因曝光
[NOWnews今日新聞]立法院司法法制委員會今（29）日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮業務報告，但召委、民進黨立委莊瑞雄現身主持會議時，左眼卻帶著眼罩，引人關注，有立委還開玩笑稱是獨眼召委。據了...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
玉女歌手坣娜病逝「享年59歲」 生前最後貼文曝光：人生是一趟單程票
以〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲紅極一時的華語女歌手坣娜（原名唐娜），傳出病逝消息，據TVBS新聞網報導，坣娜因紅斑性狼瘡復發，已於10月16日病逝，享年59歲。她生前在社群留下最後一則文字「人生是一趟單程票。」並寄語「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
慟！59歲坣娜病逝！曾遭電視台封殺、罹紅斑性狼瘡 靠瑜伽對抗病魔一生傳奇
曾以一曲〈自由〉紅遍華語樂壇，並活躍於影、視、歌壇的傳奇女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，享壽59歲。她罹患紅斑性狼瘡又稱不死癌症，她過世消息震驚了演藝圈。坣娜曾歷經電視台封殺、車禍、罹患紅斑性狼瘡，因想調養身體接觸瑜珈後致力推廣，並在與猶太籍丈夫薛智偉結婚後，共同創立JTCA猶台文化交流協會，致力推廣猶太文化，對台猶交流做出重要貢獻。鏡報 ・ 14 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 13 小時前
周潤發急奔醫院見最後一面 金牌綠葉許紹雄不敵病魔過世
【緯來新聞網】資深港星許紹雄因癌症導致多重器官衰竭，今（28日）凌晨安詳離世，享壽76歲，消息由生前緯來新聞網 ・ 1 天前
坣娜傳逝世昔曝「紅斑性狼瘡」纏8年！嘆：像「火燒身」
娛樂中心／徐詩詠報導過去影歌雙棲、被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，曾唱紅《奢求》、《自由》等代表作。近期鮮少公開露面的她，選擇和企業家老公薛智偉，努力營運猶台文化交流協會 (JTCA) ，如今卻傳出逝世消息。坣娜過去曾提到自己飽受病痛纏身長達8年，當時她呼籲現代人應減少情緒，自己也以積極樂觀的心態面對人生，強調「好好活著」。民視 ・ 15 小時前
這3大星座男「嘴笨話少」卻特別惹人愛！靦腆反差讓人心跳加速
生活中總有一種男生特別討人喜歡——他們不會刻意說好聽話，也不太擅長營造浪漫氛圍，但那份靦腆、穩重與真誠，反而成了吸引人的特質。以下這3個星座男，就是典型的「話不多但讓人安心」代表。姊妹淘 ・ 1 小時前
小心腎功能！「這飲品」是粒線體殺手 名醫警告：4行為導致壞掉
腎臟科醫生洪永祥說，你可能聽過「粒線體」，其實它藏在你身體每一個細胞裡，每天都在影響你的健康與活力，是生命的「發電廠」。當粒線體健康時，腎臟的每個細胞就能穩定運作。但一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。有一種飲料喝了可成會導致粒線體壞掉，進而導致腎臟出問題，那就是含糖飲料。鏡報 ・ 2 小時前
粿粿爆偷吃還逼簽「放棄財產分配」！下一步恐做這事
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，近日被發現與老公范姜彥豐同框頻率逐漸下降，正當外界議論紛紛時，范姜彥豐今（29）日中午無預警在社群發文，指控粿粿與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，甚至在發現到「明確出軌證據」與粿粿對質時，對方堅決否認，更刻意引導他簽放棄婚後財產分配的條約。民視 ・ 18 小時前
楊千霈離婚感嘆難磨合！告誡女兒「別像媽媽閃婚」
儘管結束一段婚姻，43歲的楊千霈果斷表示未來「當然會」再相信愛情，認為「活在這世界上就是要愛」。她期盼能找到能愛她、也愛她的孩子、父母及家人的伴侶，即便他是繼父都好。面對婚姻的結束，她沉澱後感受到相處中最難的是磨合，自嘲以前活在粉紅泡泡裡。如今她期許自己面...CTWANT ・ 17 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
楊千霈結束8年婚姻！苦口婆心勸2女兒「勿閃婚」
出道26年的三金典禮紅毯御用主持人楊千霈近日在張景嵐的Podcast節目《好丫》宣傳舞台劇《倒數婚姻》，分享她這幾年面對的愛情婚姻、身體健康等人生重大轉變，如今學會更看淡事情、接受自己面臨的種種挑戰，也仍舊相信愛情抱有期待、懂得愛自己、小孩、家人。中時新聞網 ・ 16 小時前
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現EBC東森新聞 ・ 1 天前
習近平本周會晤川普 《CNN》：無論結果如何對中都是一場勝利
根據《CNN》的報導，自川普政府重新執政以來，中美經貿摩擦持續升溫。美方持續提高對中國商品的關稅，目前平均稅率超過50%，並針對中國高科技產業與航運業祭出出口管制。作為回應，北京宣布全面擴大對關鍵稀土礦物的出口管制，令華盛頓不安，川普甚至一度威脅將對中國商品加...CTWANT ・ 1 天前