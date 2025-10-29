不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開

娛樂中心／綜合報導

玉女歌手坣娜今（29日）驚傳早在本月16日因病過世，享壽59歲。對於她的死因一度有紅斑性狼瘡復發、腦癌等多種傳聞，但據消息指出，她最終是不敵胰臟癌病逝。坣娜臨終前相當低調，交代親友不得對外透露病情，最終在丈夫身旁安詳離開。

坣娜結束21年愛情長跑，才遇見她的先生薛智偉。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

坣娜多年來身體狀況欠佳，不僅長期飽受紅斑性狼瘡之苦，還得承受31年前那場嚴重車禍的後遺症。當時她在參加金鐘獎慶功宴後返家途中，被一輛酒駕車輛攔腰撞上，導致內臟移位、記憶喪失，甚至留下語言障礙與聽力損傷。她曾無奈表示：「也不是想放棄，就覺得自己很無聊……」

據民歌天后鄭怡透露，有友人曾在坣娜病中陪伴她，「她非常低調，要朋友保守秘密，千萬不可對外說。」那位友人最後一次探望她時，哭著離開她家。鄭怡感慨說：「她最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。近年她鮮少與親友聚會，熟識的朋友聽聞噩耗後難掩悲痛，哽咽表示：「她真的是很善良的人，人美心也美。」

坣娜過去靠瑜伽維持身心健康，去年3月受訪時仍氣色不錯，談起病況也很豁達：「皮膚總是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以。」據悉，她晚年身體愈發虛弱，出席活動時常戴著手套遮掩病徵，但依舊保持樂觀，與丈夫感情深厚，常被人看見在大安森林公園牽手散步。她的離開，讓整個音樂圈與親友都陷入無比哀痛。

