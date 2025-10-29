不是紅斑性狼瘡？坣娜死因驚傳是因「胰臟癌」
最新消息，藝人坣娜因為紅斑性狼瘡過世的消息造成震撼，但目前又傳出她的死因是因為「最難纏的癌」胰臟癌，據《聯合新聞網》的報導，消息是坣娜的友人透露，表示她在2、3年前罹癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下，但她仍樂觀看待人生，跟老公常常親暱地去大安森林公園散步，她接受《聯合報》採訪時曾表示：「我的皮膚都是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以」該位友人對坣娜的身體狀況雖然早有心理準備，但獲知噩耗時仍數度語塞，難過地說：「她真的是很善良的人，人美心也美」。
坣娜死因目前又傳出是胰臟癌。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
坣娜5年前演唱的祈禱MV再度曝光，如今看來更像是回顧影片。（圖／翻攝坣娜Na TangYT）
坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）
坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）
坣娜在距今32年前曾遇車禍死劫。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
延伸閱讀
美濃大峽谷案重大進展！前議員助理石麗君收押 夫吞不明物送醫
「教育界王力宏」爆劈腿12女 北教大聲明：若屬實將嚴懲
台中男嬰「臍帶未斷」遭棄水溝亡 警追查生母下落
其他人也在看
范姜彥豐自曝被引導「棄婚後財產分配」網嘆處境比Andy更慘
演藝圈夫妻范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，雙方多月來保持沉默。直到29日中午，范姜彥豐透過影片控訴，粿粿在婚內與男星王子（邱勝翊）有曖昧行為，甚至試圖引導他簽署放棄婚後財產分配的條約。此消息一出，引發演藝圈與粉絲關注。中時新聞網 ・ 11 小時前
長興自結9月稅前淨利1.5億元、年增7%，下半年各事業部門營收狀況穩定
【財訊快報／記者張家瑋報導】長興(1717)自結9月稅前淨利1.5億元，較去年同期成長7.06%，每股稅前淨利0.13元；累計前9月稅前淨利18.22億元、年減9.74%，每股稅前淨利1.55元。長興9月營收34.27億元，較上月微增1.85%、較去年同期減少5.28%；受產品組合影響，毛利率略減，單月營業利益1.13億元雖不及上月，但仍較去年同期成長30.01%；9月稅前淨利1.5億元，較去年同期成長7.06%。長興表示，下半年長興各事業部門營收狀況穩定。其中電子材料部門的精密設備，受惠AI伺服器對IC載板需求明顯增溫，真空壓模設備預期出貨增加，旺季效應可期，第四季至明年上半年營運動能保持不墜。長興為亞洲最大合成脂、全球最大乾膜光阻劑及全球前三大UV光固化樹脂供應商，附加價值高、出貨穩定，上半年營收佔比分別為合成樹脂48.5%、電子材料25.6%、特用材料25.4%。財訊快報 ・ 1 小時前
4兆俱樂部 蘋果入列 輝達.微軟各有新合作案
4兆美元市值俱樂部，繼輝達、微軟，28日出現新的成員：蘋果。這一天，蘋果公司的市值，一度站上4兆美元，原因是最新的iPhone型號需求強勁。自9月9日上市以來，蘋果股價已上漲約13%，這使得公司股價，今年首次轉作正成長。而看到4兆俱樂部的其他2位成員，輝達宣佈，和美國能源部共同打造7座新的AI超級電腦，也和諾基亞合作，提高6G基地台的能源效率；微軟則宣佈，和OpenAI合作，把OpenAI轉型作公益公司，替未來上市鋪路。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
台南市流感與新冠疫苗第二階段11月1日開打
[NOWnews今日新聞]流感季來勢洶洶，加上氣溫驟降，南市將於114年11月1日起擴大公費流感及新冠LP.8.1疫苗的第二階段接種對象，凡50歲以上民眾皆可接種。南市府預期隨著季節變化呼吸道病毒將更...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
14歲駐唱補家用！坣娜昔自爆：我不愛唱歌 竟為「反抗父親」踏入歌壇
據了解，坣娜上有4個兄弟姊妹，父親經營旗袍裁縫店，一家人生活過得清苦，因此她14歲便外出打工。由於老闆剛好欠缺歌手，要求坣娜試唱，一聽驚為天人，以每個月4000元的薪資聘請她，每天唱40分鐘。坣娜畢業後，在姐姐朋友的介紹下去經紀公司應徵，從眾多選手中脫穎而出，成為...CTWANT ・ 10 小時前
疑因胰臟癌病逝！坣娜告別式傳12/15舉辦
知名歌手坣娜的死因從一開始的紅斑性狼瘡，再傳出其實是因胰臟癌辭世，享年59歲的她，目前有消息指稱告別式將於12月15日舉行。中天新聞網 ・ 11 小時前
倒數3個月！該裸辭還是領完年終走人？眾人一面倒選它：賺爆
年關將近，又到了許多上班族轉換跑道的時候。有人就開始思考，到底該直接向公司提出辭職，還是撐到領完年終再走人，引發熱議。有人就分析兩種選擇的利弊，直指1選項既讓公司多付一筆錢，還要想辦法和其他公司搶人，簡直賺爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
藝人坣娜病逝享年59歲！罹胰臟癌惡化快速「在愛她的先生身旁過世」
曾以《奢求》、《自由》唱紅大街小巷的資深歌手坣娜（原名蔡宜樺）驚傳離世，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈好友與歌迷震驚不已。坣娜的好友證實死訊，惟對具體病因不願多談。太報 ・ 12 小時前
川高會落幕！紐時總結：兩人互動好 惟美日貿易難題仍未解
美國總統川普29日離開日本，抵達南韓展開他的亞洲訪問第三站行程。《紐約時報》細數川普前一天的日本行，發現雖然他與日本新科首相高市早苗互動熱絡、氣氛良好，但困擾美日雙方的貿易難題，兩人會後並未提供解方。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
非洲豬瘟場化製單疑遭塗改 檢赴環保局調資料釐清
（中央社記者蘇木春台中29日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對死亡豬隻化製三聯單，疑遭塗改出現數字落差，檢方今天前往台中市環保局調取養豬場相關稽查紀錄，並釐清養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。中央社 ・ 11 小時前
死豬三聯單疑有塗改！「數字兜不攏」中檢：分案偵辦
台中市梧棲區一間養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，疫情來源及責任歸屬仍待釐清，依規定應以三聯單登載豬隻數量，但卻出現數字不符的情況。台中市政府今（29日）證實，確實發現疑似塗改的狀況，已將相關資料移送檢調偵辦，強調絕不寬貸。晚間，台中地檢署指出，已經分案偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。員警：「停車停車，現在下車。」駕駛拒檢逃逸！員警騎車追人險些遭衝撞！立刻掏槍要駕駛下車。員警：「酒駕應該是酒駕，等一下再查看看。」原來駕駛酒駕心虛逃逸！當時同條路上的駕駛，驚見這幕也嚇傻！行車紀錄器，拍下員警想攔車，人車倒地！駕駛眼看被前方大貨車擋住去路，才乖乖就範！此時，一名男子衝過來協助員警，他正是一旁的餐館老闆，他當下沒想太多，見到情況危急上前幫忙。林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）熱心民眾餐館老闆李秉樺：「對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑這樣，（員警）把他拖下車以後，我就在旁邊看想說奇怪，怎麼都沒有什麼動靜，然後跑過去看就看到他在掙扎，他想要逃跑然後我就想說，好吧那就幫忙壓著，我把他的另外一隻手拉出來以後，手銬第一隻手先上去了，剛好另外一個員警也過來了。」酒駕拒檢事件就發生在新北市林口區文化一路一段上，29號晚上六點左右，41歲陳姓駕駛，是修車廠老闆，喝了點酒開車上路！巡邏員警發現駕駛，一邊開車、一邊抽菸，而且滿臉通紅，準備上前攔查，駕駛卻心虛想逃！甚至意圖衝撞員警，員警最後掏槍將駕駛壓制在地上銬，進行酒測後，酒測值0.45。林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）文化派出所副所長張秉鈞：「經查駕駛為酒駕上路酒測值達0.45，本分局偵詢後依公共危險，及妨害公務罪嫌移送法辦。」駕駛涉及公共危險及妨害公務罪，被移送地檢偵辦！酒駕拒檢心虛逃逸！還好員警抓人過程中，有熱心民眾幫忙！成功化解危機。原文出處：林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛 更多民視新聞報導男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦遊戲點數詐財暴增 金門警籲超商發現有異通報坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思民視影音 ・ 10 小時前
影/新北網友直擊土城內衣賊 警晚間火速逮人送辦
有網友今（29）日中午在新北市土城直擊一名男子竊取女性內衣，並拍下畫面PO網，警方獲知後立即著手調查，並火速於下午在附近查獲嫌犯到案依法送辦。中天新聞網 ・ 11 小時前
雲林KTV再遭黑衣男砸店！員工稱「人不在」 他轉往工程行洩憤
雲林驚傳黑幫尋仇！一名黑衣男子持球棒連續闖入KTV及環保工程行，先是尋找特定股東未果，憤而敲打桌子發洩不滿；隨後又前往工程行猛砸玻璃門，整個過程充滿警告意味。據了解，該KTV一年前也曾遭人砸店潑漆。警方表示已掌握涉案犯嫌身分，其涉嫌恐嚇及毀損，將積極追查緝拿到案說明！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
聯準會再度降息1碼 鮑爾淡化12月降息可能性
美國聯準會在經過連續2天的議息會議後，主席鮑爾在台灣時間今（30日）凌晨宣布降息1碼，這是今年第2度降息，符合市場預期。鮑爾同時宣布將在12月1日，結束縮減資產負債表的「量化緊縮」計畫。他在記者會上也透露，這次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大不同，預告12月進一步降息並未成定局。鏡新聞 ・ 2 小時前
碧潭雙女溺斃案 檢方引用「你的孩子不是你的孩子」批母
去年7月，新北市新店發生一起母親溺殺兩名年幼孩子的案件，案子目前已進入法院審理。中國籍簡姓女子在庭上認罪，表示因為「婆媳問題」，再加上當天與丈夫發生爭吵，一氣之下帶著兩名女兒到碧潭散心，卻因一時邪念誘台視新聞網 ・ 10 小時前
早抓包粿粿和王子出軌？ 范姜彥豐曝遲不發聲2原因
范姜彥豐怒控老婆粿粿出軌，對象是Lollipop棒棒堂的成員王子，雖然掌握到出軌證據，不過粿粿卻矢口否認，如今得知連友人都幫忙隱瞞，不禁感嘆自己有如「戴著綠帽的小丑」，他透露早就知道此事，卻始終未對外發聲，主要是擔心兩人在媒體上的影響力。中時新聞網 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
自然裡的人文力量 里山精神落地生根
國際里山倡議，指的是人和大自然和平共存，在不破壞環境的前提下，反過來利用生態進行經濟活動，開發在地創生的價值。而今天要介紹的，就是全台第一個以里山倡議作為主題的新節目「里山心旅程」，由屏科大森林系...大愛電視 ・ 3 小時前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 1 天前