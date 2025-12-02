不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
記者施春美／台北報導
食物攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。
胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，美國大型前瞻性世代研究發現，攝取加工紅肉（如香腸、培根）每天超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快，但若以「堅果或豆類」代替加工紅肉，可顯著降低失智症及認知衰退風險。
英國生物銀行研究也顯示，每天多吃25克加工肉品，失智症及阿茲海默症風險顯著上升；但未加工紅肉（如瘦牛肉、豬肉）攝取增加，反而與失智症風險降低有關。
黃軒並表示，民眾若想保護記憶力，應讓大腦避免發炎、耗損、退化，可從下列3方式著手：
1. 飲食：
少吃高促炎飲食，例如加工肉、含糖飲料、紅肉，會加速記憶衰退。多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，可降低全身發炎。
2. 多刷牙、幽門螺旋桿菌
口腔健康也超關鍵：牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更易受傷，因此務必定期洗牙、必要時根除 幽門螺旋桿菌感染。
3. 避免大腦過度耗損：
睡眠是大腦清毒時刻，每天至少7小時。
每週快走或運動可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定。
血糖過高也會讓腦霧加劇，因此要積極控糖。
4. 讓大腦保持活躍
複雜任務、學習新技能、社交互動都能刺激神經可塑性，延緩退化。
更多三立新聞網報導
「這種保健品」能延緩老化！新研究：連吃4年能讓人老得慢3年
一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 17 小時前
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 小時前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 16 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 2 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 3 小時前
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 16 小時前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 3 小時前
8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%
澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。中天新聞網 ・ 26 分鐘前
追蹤144童「從出生至5歲」 長庚研究：配方奶跟嬰幼兒肥胖相關
林口長庚醫院研究團隊今日公布最新研究成果，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間存在密切關聯。研究顯示，母乳餵養有助減少嬰幼兒肥胖，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖問題，與過敏疾病發生率高度相關。該研究成果已發表於國際知名期刊《兒科過敏與免疫學》。中天新聞網 ・ 18 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 18 小時前