不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善

記者施春美／台北報導

食物攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，美國大型前瞻性世代研究發現，攝取加工紅肉（如香腸、培根）每天超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快，但若以「堅果或豆類」代替加工紅肉，可顯著降低失智症及認知衰退風險。

廣告 廣告

英國生物銀行研究也顯示，每天多吃25克加工肉品，失智症及阿茲海默症風險顯著上升；但未加工紅肉（如瘦牛肉、豬肉）攝取增加，反而與失智症風險降低有關。

黃軒並表示，民眾若想保護記憶力，應讓大腦避免發炎、耗損、退化，可從下列3方式著手：

1. 飲食：

少吃高促炎飲食，例如加工肉、含糖飲料、紅肉，會加速記憶衰退。多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，可降低全身發炎。

2. 多刷牙、幽門螺旋桿菌

口腔健康也超關鍵：牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更易受傷，因此務必定期洗牙、必要時根除 幽門螺旋桿菌感染。

3. 避免大腦過度耗損：

睡眠是大腦清毒時刻，每天至少7小時。

每週快走或運動可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定。

血糖過高也會讓腦霧加劇，因此要積極控糖。

4. 讓大腦保持活躍

複雜任務、學習新技能、社交互動都能刺激神經可塑性，延緩退化。

更多三立新聞網報導

「這種保健品」能延緩老化！新研究：連吃4年能讓人老得慢3年

一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎

比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見

父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

