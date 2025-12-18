不是紅色！2026迎「赤馬年」易失控 「3種錢包顏色」助財庫翻倍

記者鄭玉如／台北報導

2026丙午赤馬年容易火氣旺、衝動消費。塔羅牌老師艾菲爾分享「錢包風水學」，選對顏色有助於降燥，用五行智慧穩住財運。（示意圖／PIXABAY）

即將迎來2026丙午馬年，塔羅牌老師艾菲爾提到，2026年是60年一遇的「赤馬年」，一個火氣過旺、消費衝動容易被激發的年份，如何守財相當重要，對此分享「2026年的錢包風水學」，選對顏色有助於降燥，運用五行智慧，將狂暴的能量轉化為穩固的財富基石。

艾菲爾在臉書粉專指出，天干地支的組合中，「丙」為陽火，如太陽般炙熱；「午」也屬火，是極旺之地，意味2026年是60年一遇的「赤馬年」，整體流年能量場呈現出火氣沖天的狀態。而錢包是「聚氣」的容器，象徵對財富的尊重與主權，錢包風水學的核心不再是傳統的「紅紅火火」，而是要懂得「降燥」與「轉化」。

1、首選「土色系」

在2026丙午年，最強開運心法是順應五行中「火生土」的原理，而火燃燒後會化為塵土，土能納火，更能生金。當流年火氣過旺時，唯有厚實的「土」能承接這一股能量。此外，土色系象徵大地、穩重與包容，能給人一種踏實、可信賴的感覺。

對於習慣使用電子支付的人而言，刷卡或掃碼容易讓人對「花錢」無感，進而造成超支。土色系錢包像是在烈火下鋪設肥沃的土壤，具有「吸納」與「沉澱」的作用，能夠有效抑制因為火旺帶來的衝動消費欲望，是「守財」與「聚財」的首選。

●推薦色系：咖啡色、焦糖色、卡其色、奶茶色、深棕色

●適合對象：重度電子支付使用者、渴望存錢的小資族、追求穩定成長的投資者

2、次選「金色系」

土生金，引動機會與偏財。雖然火會剋金，但在五行流通中，若有土作為橋樑（火生土、土生金），金色系仍是招財強棒。特別是在火旺之年，適度的金屬色調象徵「真金不怕火煉」。

金色系自古就是富貴的象徵，這類顏色能引動「流動財」，也就是非固定薪資以外的收入。對於現代斜槓青年或創業者，錢包不僅是裝卡的工具，更是社交場合的「名片」。拿出有質感的金色系錢包，能提升貴人運與業務氣場，在職場上談判或接案更具說服力。

●推薦色系：香檳金、霧面銀、金屬灰、錫器色

●適合對象：業務與銷售人員、創業者與老闆、自由接案者

3、平衡選「藍色系」

五行中「水剋火」，但在風水運用上稱為「調節」。面對2026年的熊熊烈火，適量的水能起到冷卻降溫的作用，避免因情緒高漲，而做出的錯誤財務決策。而關鍵在於「深色」，淺藍色能量太輕，容易被旺火蒸發，深藍色如深海般沉穩，有效鎮住浮躁的氣場。

現今許多人面臨的問題是「現金流不穩」或「月光族」。若經常因信用卡帳單而感到頭痛，或容易有情緒性網購行為，深藍色錢包能像一道清涼的閘門，幫忙調節資金流動，讓收支達到完美的「水火既濟」平衡狀態，讓財務狀況更加健康流暢。

●推薦色系：海軍藍、深藍、墨水藍、藏青色

●適合對象：收入不穩定的SOHO族、容易情緒性消費的人

