不是統戰也非言論審查！小紅書遭封1年 沈伯洋曝：只能因為「這理由」

小紅書遭封1年，沈伯洋曝，理由是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。（鏡報李智為）

中國知名社群平台「小紅書」因為沒改善詐騙問題，甚至拒絕配合台灣警方打詐，內政部因此暫時封鎖小紅書1年，這也引起了民眾議論紛紛。對此，民進黨立委沈伯洋今（7）日說明，這次小紅書會被限制，理由是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

沈伯洋透過臉書說，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因，「理由很簡單：因為以上目前都「沒有法律工具」可以直接限制接取網站」。

沈伯洋指出，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台/網站」，主要只有這幾個：兒少性剝削、詐騙、性相關被害影像外流等，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

沈伯洋說，依照《打詐專法》，若要限制網路平台，有兩條路徑：27條（未設代表人）與42條（緊急處置）。政府這次用的是42條。反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

沈伯洋表示，因為這次是「停止解析」，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條那種漸進式處罰；在「緊急處置」下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。

沈伯洋指出，其實自己最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解。雖然與本案無關，「但那才是我們最終要面對的問題」。

