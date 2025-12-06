不是統一發票！花510元星巴克買咖啡「抽中10萬現金」年底前還有機會

記者羅欣怡／桃園報導

桃園推出「百倍奉還」抽獎活動，有民眾在星巴克買510元的咖啡，就抽中10萬。（圖／翻攝畫面）

中央普發1萬，民眾陸續現金到手，桃園市政府為了讓這1萬元「放大」，推出百倍奉還活動，只要登錄在桃園地區購物的發票，就有機會中大獎。第二波中獎名單已於昨（5日）公布，其中最大獎10萬元現金由一名在星巴克消費510元的民眾獲得。

經發局長張誠表示，百倍奉還活動眾參與踴躍，自11月12日開放發票登錄至12月4日以來，金額已超過9億元。昨日在林輝豪律師見證與全程錄影下由電腦系統隨機抽出9名幸運現金大獎得主，抽出11月的「月月抽10萬」1名、「週週抽5萬」1名以及「天天抽1萬」7名。10萬元現金大獎得主，於11月15日在中壢區星巴克內壢中華門市消費510元，幾乎達到200倍的回饋比例。

廣告 廣告

桃園市長張善政宣布，推出「普發一萬．桃園百倍奉還」加碼活動。（圖／桃園市政府）

民眾只要在桃園合法設立店家消費滿 100元（開立統一發票），自 114年11月12日(三)起至114年12月31日(三)止，期間所開立的發票均可被認列（可登錄至115/1/17 23:59止），就有機會參加抽獎，壓軸最大獎高達100萬元。

更多三立新聞網報導

楓葉姊姊要翻車？抖音新規「禁過度美顏」逼現原形 違規最慘下場曝

23歲打工仔追不到人妻！「偷拍洗澡片」嚇：真的外流了 開車撞人下場慘

最慘人妻！抓尪偷吃「Ｆ」女傳訊：車上Play 告小三…法官1原因不給過

獨家／魂斷國道！一家5口「北上做生意」聯結車撞成鐵餅…56歲岳母喪命

