不是綠葡萄？基隆甜點店用中國用語「青堤」遭炎上 業者回應了

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引起熱烈討論。翻攝自Threads@seasonsdessert2023



近日位於基隆的「四蒔甜點」，因將甜點名稱命名為「青堤檸檬馬卡龍」，被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引起熱烈討論，甚至遭到大批網友留下負評抵制。對此，業者昨日（1/11）晚間也發表聲明，強調「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」、「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」，同時強調「如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」。

四蒔甜點日前被網友指出，店內販售品項「青堤檸檬馬卡龍」所使用的「青堤」一詞是中國用語，而非台灣習慣的字眼，此事不但在網路上引起大量討論，Google評論區湧入大量一星負評，同時還有網友揚言抵制。

面對網友質疑，業者竟發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」，不過隨後又刪除文章，讓此事在網路持續發酵，紛紛質疑「青堤這麼好聽，為什麼要刪文啊！」「刪文幹嘛？覺得好聽就自信一點。」

隨著相關爭議持續延燒，網路上輿論也分成兩派，一派網友認為在台灣經營店家，卻使用中國的慣用語，是對消費者的不尊重；不過也有網友反過來質疑，單憑兩個字就將店家貼上政治標籤，是否已形成語言審查。還有人直言，這樣的氛圍「讓人聯想到文字獄現代版」，憂心語言選擇被過度放大，會進一步壓縮創作與命名的自由空間。

隨著事件越演越烈，四蒔甜點昨日晚間再度發表聲明，指出有民眾糾正時的言詞相當激烈，但是「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，聲明中也強調，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持 請各位多尊重和包容，非常感謝」，並聲明「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案」。隨著聲明曝光，底下湧入許多支持者留言，但仍有網友持反對意見。

【四蒔甜點聲明全文】

很遺憾，昨夜在另外一個社交軟體平台收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸

中國的用語（青堤）兩字

由於言詞相當激烈

而且google收到相當多一星負評

都是和用餐體驗無關的，本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持

請各位多尊重和包容，非常感謝

此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案

感謝各位長久以來的支持

