不是繁體也非簡體字！老師常寫「這1字」 網一看笑了：台灣人才懂

生活中心／彭淇昀報導

台灣雖然以繁體中文為主，不過在日常書寫時，為了求快、求方便，不少人會自行「簡化」筆劃繁複的字，久而久之甚至形成一套只有台灣人看得懂的特殊寫法，被戲稱為「台式簡寫」。最近相關話題在網路上被翻出，再度引發熱烈討論。

以前上課時，老師經常簡寫「數學的數」字，再度引發網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

有網友日前在Threads上分享一個常見的手寫符號，還開玩笑表示「聽說這個字只有台灣人看得懂」。不少人一看立刻秒懂，那正是數學課本裡最熟悉的「數」字寫法，乍看像簡體字，但實際上簡體的正確寫法為「数」，與原PO貼出的符號並不相同。

貼文曝光至今已累積超過161.5萬次瀏覽、3.1萬讚，立刻釣出大量網友共鳴，「以前數學老師都這樣寫」、「我現在當老師，黑板上也是這樣寫」、「不管繁體還簡體，『數』這個字筆劃真的太多，只能這樣省事」、「看來大家的老師都這樣寫，這是怎麼做到全國統一的」、「數學老師標準字體」。

也有不少網友分享自己的看法，直言這種寫法「既不是繁體，也不是簡體」、「小時候一直以為是簡體字，長大才發現根本不是那回事」、「看這篇還真的不知道原來這是屬於台灣人的惰體字」、「其實比較接近長輩那一代的草寫」、「這是國文簡寫，不是中共的簡體字」、「以前教育部曾主張書寫可以用簡便字，但不能用大陸簡體字，而且除了國文，其他考試不會扣分，但是好像不了了之了」。

除了「數」之外，網友也點名不少「台式限定」的簡寫例子。像是「點」，簡體寫作「点」，但在台灣常被簡寫成「上占下大」；「藍」的簡體是「蓝」，台灣人則常寫成「艸字頭加一個二」；甚至連繁簡相同的「要」，也有人會省略成「上又下女」。這些看似隨手的筆劃變化，卻成了不少人共同的時代記憶。

