不是羅智強打的！房仲男打爆「206通電話」騷擾柯建銘遭起訴

在今年6月大罷免期間，民進黨立院黨團總召柯建銘在朝野協商期間指稱「羅智強打電話給我」，羅智強當時為此回應，根本沒有柯的電話，他也已正式委請律師，對罷團提起訴訟，求償100萬。柯向刑事局報案後，檢調調查，柯建銘自去（2024）年7月至今年4月間，被2名陳姓男子打電話騷擾，其中陳姓房地產業者打給柯超過百通騷擾電話，警詢後仍打電話騷擾柯，高達206通。檢察官今日依個資法、強制罪起訴陳男。

檢調調查，柯建銘自去（2024）年7月至今年4月間，被2名陳姓男子打電話騷擾。（圖/資料照）

柯建銘自去（2024）年7月至今年4月間，被2名陳姓男子打電話騷擾，柯向刑事局報案，警方將2人移送台北地檢署偵辦，檢察官指出，從事房地產業的陳姓男子因對柯建銘的言行不滿，取得其聯絡資訊後，於去年7月16日至11月20日間，使用母親的電話撥打通騷擾電話。即便警方已介入調查，陳男仍在今年5月至6月期間，繼續以母親的電話騷擾，總計撥打206通。檢察官今天（11日）依個資法、強制罪起訴陳男。

國民黨立委羅智強。（圖取自羅智強臉書）

至於另一名與事件相關的陳姓網友，則在電話中恐嚇柯建銘的國會助理，要送柯「入塔」，「趕快派幾百個員警駐守柯過去在新竹牙醫執業的地方」。被控涉嫌恐嚇罪，但檢察官認為為依據對話譯文，該網友的言論並未明顯構成威脅，因此未予起訴。

對於遭柯建銘指稱「打電話」，羅智強當時在臉書發文表示，當時在立法院朝野協商時，柯建銘突然在場上公開聲稱「羅智強打電話給我」，他當場即提出異議，強調「可以提供通聯紀錄為證」，並當面告訴柯建銘「我根本沒有你的電話號碼，也沒有你的LINE，怎麼打給你？」羅強表示，當時包括立委徐巧芯、王鴻薇等人皆在場，並清楚聽見對話。羅智強並強調，查證事實非常簡單，只要雙方調閱通聯紀錄即可「一翻兩瞪眼」。因此他決定加告柯建銘，求償新台幣100萬元，並強調「凡造謠者，必須付出代價」。

