不是美光？群創南科五廠買家傳大反轉 業內爆料「封測巨頭」攔胡

記憶體自2025年九月開始因AI需求引發產供失衡，報價一路大漲，帶旺業界加速擴產，包括南亞科、華邦電都有產能擴充計畫，美光繼接手力積電銅鑼廠後，日前再傳出手拿下群創五廠，透過買廠改廠方式，快速擴大記憶體版圖。不過此一消息今（12）日被推翻，根據半導體業內人士指出，群創南科五廠的買家並非美光，而是擬出售給半導體封測大廠，待董事會通過後簽約才可公告相關細節。

針對日前傳出美光將出手拿下群創五廠，《自由時報》報導指出，群創未證實南科五廠的買家身分，僅表示資產配置會依照公司長期策略審慎評估，若有重大進展將依規定公告，並提醒投資人以公開資訊觀測站的資訊為準。半導體業界人士最新消息透露，群創南科五廠目前潛在買家實際上鎖定為一家半導體封測大廠，待董事會通過後簽約才可公告相關細節。

不過，群創五廠的求售過程可謂波折不斷，最早曾傳出台積電為急擴CoWoS產能，一度有意採取「先租再買」模式，後來因為台積電轉向海外擴產停擺。之後又有消息指出，美光、日月光、矽品等半導體大廠均傳出曾前往現場看廠詢價，交易案始終處於「只聞樓梯響」的階段​

​群創五廠最終買家雖然尚未對外宣布，不過自2025年宣布結構調整以來，南科五廠正逐步關閉，原有的筆電、監視器及醫療面板產線已陸續移往竹南T2廠與南科三廠，全廠預計於2026年中前完成遷出，全面騰空廠房資產。

