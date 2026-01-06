不是羽絨衣！機車族冬天狂推「1保暖好物」：便宜、一件就夠

生活中心／朱祖儀報導

不少騎士推薦，冬天騎車可以穿雨衣禦寒。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團南下，最低溫跌破10度，不少機車族騎車在路上都冷得直發抖。一名網友先前就分享，騎車通勤的保暖方法，建議不管身上穿幾件，最外面的外套一定要防風，如果是立領能保護脖子最好。眾人相當認同，還有人推薦穿雨衣，「便宜又方便！」

一名網友曾在Mobile01分享，騎車通勤的保暖5招，建議出門前可以喝點熱飲，且記得要戴手套、全罩安全帽以及口罩，最後無論身上穿幾件衣服，外套一定要選防風的，若是立領、能保護到脖子的款式是最佳的。

廣告 廣告

不少人相當認同，「防風外套穿起來」、「騎單車穿件防風外套就好」、「我覺得防風外套跟手套是最重要的」，還有網友表示，「黏貼式的暖暖包，出門前貼再肚子與後背部，讓你溫暖一整天」、「熱咖啡的錢換成暖暖包。」

其中最多人推薦的是雨衣，「騎機車穿雨衣，防風保暖效果最好」、「雨衣，這招超保暖的就是醜了點而己」、「不需要那麼麻煩，雨衣穿著、手套帶著、口罩戴著就夠了，不會有人在意你為什麼沒下雨也要穿雨衣的」、「天冷外面穿一件雨衣就夠了」、「騎車穿雨衣最溫暖了」、「我都穿雨衣騎車，雨衣密不透風，非常保暖，單層的雨衣就很保暖，雙層的雨衣更保暖。」

更多三立新聞網報導

高中妹解不開數學題！阿伯出手「驚人身分曝」 全場讚：文昌帝君下凡

冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

沒壓到紅線！「汽車放停車格」被開單 一堆車主見原因傻了

