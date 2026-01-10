不是老了才出事！醫爆台灣男性2症狀提早報到

過去被視為中老年專利的泌尿科問題，正悄悄提前找上年輕世代。泌尿科醫師示警，勃起功能障礙出現明顯年輕化、攝護腺肥大的平均就醫年齡也持續下修，但多數男性礙於尷尬、恐懼或自認「還撐得住」，往往等到症狀惡化才後悔莫及。

勃起功能障礙年輕化

從過去一年的就診資料來看，「近1.7萬人求診勃起功能障礙，平均年齡約40歲，95％患者年齡介於22至66歲，這項中老年困擾的症狀在青壯世代變得很普遍。」顧家醫療總院長顧芳瑜說。

青壯世代衝事業，卻已出現勃起困難、硬度不足或無法維持的狀況，對自信與親密關係造成衝擊。顧家醫療中山分院院長施冠偉透露，曾有患者上門求診，抽血檢查才發現文明病、糖化血色素過高，「糖尿病會造成血流不足，影響硬度。」

「若年輕族群輕忽症狀，可能錯失早期調整生活型態或進一步診治的契機。」顧芳瑜指出，35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。

攝護腺肥大被「再等等」耽誤

除了勃起功能障礙，攝護腺肥大也是另一個明顯「提早報到」的問題。

顧芳瑜指出，從門診統計來看，患者的平均就醫年齡已明顯低於過去台灣與國際常見水準，男性應提高警覺排尿異常問題。但更大隱憂是不少患者害怕手術或擔心影響性功能，選擇一拖再拖，反而讓病情變得更複雜。

臨床上，他曾遇到一位68歲退休工程師，早年已知自己有攝護腺肥大問題，卻始終未積極處理，直到一場車禍後需長期插尿管、掛尿袋，排尿功能惡化，才不得不正視多年忽視的問題。

顧芳瑜解釋，治療並不可怕，利用水蒸氣消融術，透過熱能釋放來縮小攝護腺體積，減輕尿道壓迫，手術時間短、當日可出院，心理負擔相對低。術後一週順利拔管，患者終於恢復正常排尿。

顧芳瑜強調，無論是勃起功能障礙或攝護腺肥大，隨著醫療進步，治療選項已相當多元，真正讓狀況惡化的，往往不是疾病本身，而是男性長期選擇忍耐、不就醫，「不是老了才出事，是撐到出事才來看。」