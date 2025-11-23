不是老了！彎腰卡卡、小腿腫、疲倦到不行 恐是5大B肝警訊

台灣過往被稱作「肝病之島」，每年因慢性肝病、肝硬化與肝癌奪走超過一萬條生命。其中 B 型肝炎帶原人數估計約 200 萬人，但多數人沒有症狀、不知道自己帶原，也沒有定期追蹤，等到「覺得不太對勁」時往往已錯過治療黃金期。

日常的小症狀，可能是肝臟發出的求救訊號

國健署與醫師提供五種「容易被忽略」但可能與肝病相關的身體警訊。

警訊一：彎腰卡卡、右上腹悶脹，可能與「肝臟腫大」有關

台大醫院肝炎研究中心主任醫師楊宏志提醒，肝臟本身沒有痛覺，早期異常往往不會痛，頂多「覺得卡卡的」「右上腹悶悶的」，特別是久坐後彎腰、側躺時更明顯。

他說明，肝臟慢性發炎或纖維化，會讓肝臟逐漸腫大，壓迫周邊神經或器官，因此病人可能以為是「腸胃不舒服」或「肌肉拉傷」，但實際可能是肝病正在進展。

警訊二：走沒幾步就累、精神差，肝炎最常見症狀

「疲倦是肝炎最常見的早期徵兆之一。」肝病防治學術基金會總執行長、臺大醫學院名譽教授楊培銘醫師強調，肝臟負責代謝與能量製造，當慢性 B 肝反覆發作，病人常會出現不明原因疲倦、早上起床覺得沒睡飽、工作稍微用腦就想休息，許多人誤以為「年紀到了」。

警訊三：皮膚暗沉、腳腫、抓癢停不下來，「肝功能下降」的訊號

肝臟處理毒素與荷爾蒙，一旦受損，可能出現：小腿浮腫、指甲易斷、皮膚泛黃或暗沉、夜晚特別癢，特別是腳踝腫到壓下去有凹陷，可能是肝硬化初期的體液代謝異常，需要及早就醫檢查。

警訊四：容易瘀青、牙齦出血，凝血功能受影響

肝臟負責製造凝血因子，因此肝炎嚴重時，病人可能，輕碰就瘀青、刷牙容易流血、傷口比平常久才止血，這代表肝臟已不是「輕微發炎」，而是可能進入肝功能受損期。

警訊五：肚子突然變大、吃一點就脹，可能是腹水

如果肚子莫名其妙變大，但體重沒有跟著上升，甚至覺得肚子「水水的」，要警覺是否是肝硬化引起的腹水。這通常屬於較晚期異常，務必立即就醫。

很多人不是因為沒治療，而是因為「沒檢查」

「病毒是會變動的」高雄醫學大學校長余明隆指出，台灣已知帶原者中，僅 35% 有穩定追蹤，75% 的帶原者在得到肝癌前從未接受抗病毒治療。只有定期追蹤，才能在肝發炎、病毒量升高、纖維化加劇時及早介入，避免走向肝硬化與肝癌。

症狀難察覺 但 B 肝的風險卻一直在累積

衛福部國健署提醒，B 型肝炎是國人肝癌的第一號危險因子，台灣每年約 7500 人死於肝癌，最新癌症資料，一年就新增 1 萬 433 名肝癌病人，其中 8 成有 B、C 肝炎帶原。

國健署副署長林莉茹表示，台灣雖在 1986 年起全面施打 B 肝疫苗，大幅降低年輕世代感染，但 1986 年前出生的「B 肝疫苗斷層世代」仍是最高風險族群。

彎個腰「卡一下」竟揪出 15 公分肝癌

楊培銘教授分享，一名 60 多歲帶原者，早年規律追蹤、肝況穩定，後因看到表面抗原轉陰誤以為「好了」，便不再追蹤。直到 65 歲某天彎腰撿東西覺得「身體卡卡的」，檢查才發現肝臟內長出 15 公分的巨大腫瘤。

楊培銘強調：「肝臟是沉默器官，沒有痛，不代表沒有事。」關鍵不是症狀，而是「要知道、要追蹤、要治療」。

肝病防治基金會與國健署提醒：

✔ Step1：要知道 39–79 歲免費篩一次

國健署自今年 8 月起提供民國 75 年（含）以前出生民眾 終身一次免費 B、C 肝篩檢。

✔ Step2：要追蹤 無肝硬化 6 個月一次、有肝硬化 3 個月一次

B 肝帶原無法根除，一旦確診帶原必須定期回診。

✔ Step3：要治療 新藥讓病毒穩定抑制、降低肝癌風險