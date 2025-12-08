不是老人專屬！長照3.0擴大服務 年輕失智、中風族群受惠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
衛福部預計於2026年推動的「長照3.0」政策，將大幅擴大服務範圍，首次將50歲以下的年輕型失智者與青壯年中風失能者納入照顧體系，以回應社會對長照的多元需求。衛福部次長呂建德表示，新制將特別強調對輕度失智者的就業支持，透過職務再設計等方式，協助個案維持工作能力，盡可能減輕家庭的經濟壓力。
呂建德指出，年輕型失智症多發生於正值壯年的族群，往往是家庭主要收入來源，失能後對家戶衝擊極大。因此，新制除提供照護資源，也將推動「健康促進」與疾病預防，國健署將與長照體系合作，從生活型態介入，盡力延緩疾病發生或減緩惡化速度。
為強化失智照護品質，長照3.0中已規畫「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，內容涵蓋全齡失智者的照護模式、社區資源布局、多元服務方案以及專業人才訓練等。未來，輕度或具行動能力者可至一般失智據點，出現行為與心理症狀者（BPSD）則可轉介至權責型據點；需要長期密集照護者，則可使用居家服務、社區式照顧，或入住團屋及住宿式機構的失智專區。
此外，衛福部強調年輕型失智者不僅需醫療與照顧，更涉及人權與就業保障。政府將與勞動部持續合作推動職務再設計與就業輔導計畫，提供認知訓練與職場支持，同時希望消除企業對失智者的刻板印象，打造更友善且包容的工作環境。
