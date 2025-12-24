不是老人才有！女大生睡醒「臀部爛到見骨」…醫揭「這幾類人」最易中招

電熱毯應避免整夜開著入睡。示意圖／取自免費圖庫pixabay

躺在電熱毯上一整晚後緊急送醫！中國深圳一名女大生因服用安眠藥後整夜開著電熱毯熟睡，長時間未翻身的她隔日睡醒後，驚覺臀部劇痛而送醫，沒想到竟被診斷為嚴重褥瘡，傷口深達骶骨，需進行緊急手術。醫師對此指出，安眠藥導致女大生深眠、電熱毯持續加熱引發低溫燙傷，才在短時間內造成嚴重組織壞死，為此也提醒民眾切勿整夜開啟電熱毯入睡。

根據深圳新聞網等陸媒報導，深圳市一名21歲的女大生小林（化名）因為長期頸椎疼痛，在最近某個冬夜服用安眠藥後，就開著電熱毯入睡。不料，小林隔天被母親叫醒時，突然發現自己無法起身，臀部傳來劇烈疼痛，掀開衣服後驚見臀部有一塊巴掌大的紫紅色淤青，小林一開始還以為只是普通瘀青，未料過一陣子後疼痛越發加劇，最終緊急前往醫院求助。

廣告 廣告

經過醫護人員檢查後，診斷小林出現嚴重褥瘡，必須進行緊急手術。不料，醫療團隊在手術中剖開小林骶尾部的潰爛組織時，發現潰爛組織表面上看只有3×10公分左右，但實際上傷口已深達骶骨。對此，主刀醫師事後說明，通常如此嚴重的褥瘡需要數天甚至數週才能發展至此，但小林的案例特別之處在於，安眠藥讓她陷入熟睡、入眠期間沒有翻身，再加上電熱毯的持續加熱，進而引發低溫燙傷。

醫生特別指出，電熱毯產生的低溫燙傷尤其危險，這種燙傷由於溫度不高，一開始不易被察覺，但長時間下來就會導致較深的組織損傷。另外，長時間使用電熱毯可能加速皮膚水分流失，導致皮膚乾燥、搔癢甚至脫皮，整夜高溫也可能干擾人體正常的體溫調節機制，影響睡眠品質，因此建議民眾使用電熱毯時應避免整夜開啟，而是在睡前預熱被窩，上床時關閉電源，電熱毯上也應舖一層薄被，避免皮膚直接接觸。

為什麼會出現褥瘡？

長時間壓迫同一部位

褥瘡又稱壓瘡、壓力性損傷，會長出褥瘡的原因是身體某一部位長時間承受壓力，例如當人久臥、久坐、無法自行翻身時，骨頭突出的地方如尾椎、腳跟、臀部會長時間被壓住，導致血管被擠扁、血液無法流通，皮膚與深層組織因此缺氧壞死，最後形成褥瘡。

摩擦與剪力

擔任皮膚反覆與床單、輪椅接觸，或是身體滑動時，皮膚黏著床面、骨骼卻往下滑，就會讓皮膚和深層組織被「拉扯撕裂」，即使表面看起來完整，裡面可能已受傷。

皮膚潮濕

當人長期接觸汗水、尿液、糞便、傷口滲液，會導致皮膚變軟、抵抗力下降，結果更容易破皮、感染、潰瘍。

營養不良與血液循環差

當一個人缺乏蛋白質、脫水、貧血、低血壓，都會讓皮膚修復能力變差，就算壓力不大，也可能形成褥瘡。

感覺遲鈍或長期維持同一姿勢

褥瘡之所以常見於中風患者、脊髓損傷患者、失智症患者、老年人、重症病患、術後無法活動者或昏迷病人身上，主要是因為這類病患感覺不到痛、麻、壓迫，無法主動改變姿勢所致，甚至長期久坐的上班族也有可能出現。



回到原文

更多鏡報報導

越補眠越累？專家曝「腸道失衡」才是睡眠殺手…「這10種食物」都能助眠

睡不飽真的會早死！研究證實：每天7小時是底線 醫曝「6地雷」千萬別踩

6旬男頭頸分離、顱內出血 醫見「活著到院」：已是奇蹟