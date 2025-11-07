不是老人病！年輕男騎車8天環島 竟壓出椎間盤突出
23歲的林先生，近日忽然右腳無力、腳尖抬不起來，走路一拐一拐，嚇得趕緊就醫，診所醫師建議他到大醫院做神經傳導與肌電圖檢查，於是轉介至臺北市立聯合醫院中興院區復健科。
腰椎椎間盤突出壓迫神經
臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑問診後得知，林先生剛完成為期8天的重機環島，每天騎7至8小時以上。返家後右腳突然乏力，但沒有腰痠或背痛；檢查發現，他右腳「往上勾」的肌力僅剩2分（正常為5分），懷疑是第五腰椎椎間盤突出壓迫神經，導致急性神經根病變。
武俊傑指出，椎間盤突出並非老年人專屬疾病，現代年輕人因長時間久坐、滑手機、姿勢不良，發生率明顯增加，門診中這類患者比十年前多出約2至3成。
核心肌群力量，是簡的日常保健
考量病情急性發作，醫師立即安排腰椎牽引治療，並配合口服消炎藥與肌肉鬆弛劑。經兩個多月密集治療後，林先生右腳力量幾乎恢復正常。
武俊傑提醒，長時間固定姿勢會讓脊椎承受壓力，建議每30分鐘起身活動、做30秒腰椎伸展，並培養核心肌群力量。像瑜伽中的「棒式運動」就是簡單又有效的日常保健方式。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
