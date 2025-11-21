不是老化！久坐像「壓彈簧」 醫揭1招救腰痛：比運動更有效

記者鄭玉如／台北報導

腰痠背痛未必是老化！久坐會讓腰椎與肌肉失衡，胸腔暨重症專科醫師黃軒建議「坐30分鐘、站15分鐘」，可減少椎間盤壓力、促進血液循環，並提升專注力。（示意圖／PIXABAY）

腰痠背痛不一定是老化，可能是久坐所致。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，久坐對於腰椎的影響，就像用力壓住彈簧不放，累積久了，腰部肌肉、血流、脊柱周邊組織都可能失衡。民眾可以嘗試「坐30分鐘、站15分鐘」，有助於減少椎間盤壓力、促進血液循環、提升專注力。

黃軒在臉書粉專引述澳洲格里菲斯大學和昆士蘭大學的研究，分析56名過去1個月有腰痛的上班族，他們辦公時都有使用升降桌，其中每天遵照「30分鐘坐、15分鐘站」的人，3個月後腰痛明顯改善，且專注度更好、壓力更低、缺勤率下降，而另一組每天奉行「想坐就坐、想站就站」的人，腰痛狀況僅些微改善。

黃軒提到，許多人以為改善久坐，就是要跑步、游泳、健身，但身體更喜歡小幅度、頻繁的變化，只需要每45分鐘（30坐+15站）讓脊柱換個姿勢，有助於減少椎間盤壓力、重新啟動血流，使脊柱從「暫停鍵」回到「正常模式」，能夠降壓力、增專注。

另外，黃軒也曾引述國際期刊《Lancet》指出，與每天久坐小於2小時的人相比，久坐大於6小時者，罹患12種慢性病的風險增加26%，慢性疾病包括缺血性心臟病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、氣喘、慢性腎臟病、慢性肝病、甲狀腺疾病、憂鬱症、偏頭痛、痛風、類風濕性關節炎及憩室疾病。如果每天久坐減少到6小時以下，可預防3.7%到22.1%的慢性病發生。

