不是老化！肩頸痛害血壓狂飆 醫揭密：中風風險增27%

記者鄭玉如／台北報導

肩頸痠痛恐變慢性發炎，甚至影響血管健康。心臟外科醫師楊智鈞提到，長期處於高壓環境，進而造成肩頸緊繃，久了會形成慢性發炎，研究發現，發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%。當肩頸疼痛時，並非單純的痠痛問題，而是血管更容易失控，血壓更容易飆升。

楊智鈞在臉書粉專指出，許多人認為肩頸痠痛、肩膀僵硬，是因為太忙碌、老化所致，實際上是「壓力性發炎」，在高壓環境下，情緒不流動、呼吸變淺、血管微微收縮，導致肩頸越來越緊繃，身體默默進入「備戰狀態」，久而久之，就會演變成慢性發炎。

楊智鈞提到，慢性發炎不是痠痛問題，而是血管問題。根據2021年Stroke大型研究指出，發炎指標CRP每上升3倍，腦中風風險恐增加27%，而另一項追蹤中風患者的分析裡，發炎指標CRP每上升1個標準差，復發中風機率會提高11%。

楊智鈞強調，發炎不是短暫的波動，而是「血管長期承受壓力」後的結果。最可怕的不是發炎，而是「血管被這些細胞灼燒」。研究還指出，斑塊裡的發炎細胞越多，血管越不穩定，血管破裂與血栓形成的風險最高達3.5倍，當肩頸緊繃如石頭，壓力大到整條血管收縮，不是單純的痠痛問題，而是血管更容易失控、血壓更容易飆升。

