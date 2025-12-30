不是老化！70歲爺頭暈、常跌倒、視力變差…醫揭缺「1營養素」恐釀8症狀：吃素者最常中
許多人年長後注重養生，認為吃素可以預防心血管疾病，卻忽略部分營養素只能從動物性來源攝取。一名70歲爺爺近3個月來出現頭暈、走路重心不穩、視力下降等症狀，輾轉求助多科門診仍找不到原因，直到檢查發現他長年茹素、食慾不佳，確診為維生素B缺乏引發的營養性神經病變。
醫師提醒，素食雖有健康優點，但若營養不均，特別是維生素B12、B1不足，恐導致頭暈、麻木、情緒與認知異常，甚至被誤認為老化或失智。高齡者、全素食者與飲食單一族群，更需留意補充關鍵營養素。
70歲的李爺爺3個月前開始反覆出現頭暈與視力下降，不僅走路時容易因重心不穩而跌倒，持續不適也讓他產生焦慮情緒，影響日常生活。為了找出原因，他先後前往急診、中醫與神經內科求診，檢查後排除急性腦中風，但症狀始終未見改善，最後輾轉來到耳鼻喉科門診。
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁檢查後發現，李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，口腔內還有多處潰瘍。
進一步詢問生活與飲食習慣，得知他長年茹素，且隨著年紀增長，食慾逐漸下降。最終診斷為「維生素B缺乏導致的營養性神經病變」。在補充綜合維生素B群並調整飲食結構後，1週後回診追蹤，李爺爺的頭暈與不適症狀已有明顯改善。
延伸閱讀：
她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回
吃素有益養生，但仍應營養均衡
許多人認為素食兼顧環保與健康，有助於降低心血管疾病與慢性病風險，對身體有益，但前提仍是營養攝取必須充足且均衡。
陳繼仁指出，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關。
一旦B12攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。
由於天然植物性食材中幾乎不含維生素B12，全素食者若未額外補充，容易出現缺乏問題。此外，高齡長者、曾接受胃切除手術者，或長期服用慢性病藥物者，也可能因腸胃吸收能力下降，而增加缺乏風險。
素食者這樣補充維生素B12
依據國健署「國人膳食營養素參考攝取量」，一般成人每日維生素B12建議攝取量為2.4微克，孕婦與哺乳婦則需2.6至2.8微克。
台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳表示，維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1~2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量。
而全素食者或年長者或孕／哺乳婦者的攝取，通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。
她也補充，民眾可依需求選擇每週2次1000微克，或每日25至250微克的補充方式，日常料理中加入營養酵母粉也是補充B12的實用選項，一茶匙約可提供7微克含量。由於維生素B12屬水溶性，多餘部分會隨代謝排出，不需過度擔心補充過量。
就愛白粥＋豆腐乳，她缺B1竟致腦病變
除了維生素B12，其他B群維生素的缺乏，也可能對神經與大腦功能造成明顯影響。
衛福部彰化醫院過去曾分享案例，表示一名60歲女性近月出現昏沉、反應遲緩、全身無力與食慾不振等狀況，家人原以為是老化或失智前兆，就醫檢查卻發現她有低血鈉情形，進一步檢查後，確診為「維生素B1缺乏引起的腦部病變」。
彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，維生素B1是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，常導致能量的利用受阻，而大腦是身體中最需要能量的器官，因此常以腦病變表現，造成神智不清、疲累等狀態。此外，也可能引發末梢神經炎，或影響腸胃功能，導致食慾不佳與消化不良。
這位女病患長期偏好白粥、白吐司配豆腐乳，導致長期營養不均衡。確診後，醫療團隊立即施以高劑量維生素B1針劑治療，婦人的神智逐漸恢復清楚，反應變得靈敏，情緒也明顯改善。
張淑鈺表示，維生素B1匱乏在醫院裡並不少見，酒癮者、營養吸收不良者，以及飲食過於單一的長者，都是高風險族群。若延誤就醫，部分腦細胞受損可能無法完全恢復。
她也提醒，許多長輩在出現神智混亂或情緒改變時，常被誤以為是正常老化或失智，實際上可能隱藏可逆的營養問題，若能及早發現並治療，預後差異極大。
陳繼仁也呼籲，民眾若出現反覆頭暈、神經不適或精神狀態改變，應及早就醫，透過完整評估找出真正原因。隨著年齡增長，飲食攝取與吸收能力下降，更需要有意識地補足關鍵營養素，才能守護神經健康，維持良好生活品質。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活，不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機
起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」
其他人也在看
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
專家點名「3種假健康飲料」害變胖、血糖失控！ 很多人幾乎天天喝
在進行體重與健康管理時，許多人會特別留意三餐內容，卻常忽略「每天喝下肚的飲品」。其實，市售飲料中有不少選項，看似清爽或標榜健康，卻可能在不知不覺中增加身體負擔。日本網站「tsuyaplus.jp」指出，飲品的選擇若長期不當，可能影響血糖穩定、腸道環境與整體代謝狀態。以下整理出平時刻意避開的 3 種常見飲料，提醒民眾留意。 1、市售咖啡拿鐵咖啡中的咖啡因，被認為有助於提振精神與促進能量利用，因此不少人習慣每天來一杯。但營養師提醒，市售咖啡拿鐵往往額外添加糖分，整體糖量並不低。由於飲料屬於液態，糖分吸收速度快，容易影響血糖平衡，反而讓原本咖啡的好處大打折扣。▲建議選擇：可改選無糖黑咖啡；若想喝拿鐵，建議在家自行製作，控制用量與甜度，更符合健康原則。 2、標示「零」的飲料市面上常見標榜「零熱量」、「零糖」的飲品，看似對體重管理友善，但營養師提醒，這類產品多半使用人工甜味劑。部分研究指出，某些人工甜味劑可能干擾腸道菌相平衡，進而影響營養吸收、代謝效率，長期下來也可能對腸道與膚況造成影響。▲建議選擇：比起追求「零」標示，選擇原料單純、無多餘添加物的飲品，更有助於長期健康維持。 3、果汁100％飲常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕
許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 3 天前 ・ 9
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 2
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓 選「1品種」抗衰老
台灣地瓜分為黃肉、紅肉與紫肉，每一種的營養價值略為不同。營養師林俐岑指出，黃地瓜的鈣、鉀含量高，有助於維持骨骼健康、穩定血壓；紅肉地瓜含有β-胡蘿蔔素，幫助護眼、維持皮膚健康與提升免疫力；紫肉地瓜則是含大量花青素，保護心血管，延緩衰老。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光
60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
長時間穿羽絨外套險喪命！ 男子罹「羽絨肺」呼吸衰竭
福建省一名男子因血氧飽和度驟降至85%緊急送醫，經檢查確診為過敏性肺炎並出現呼吸功能衰退。醫師追查病因發現，患者近一個月來為抵禦寒冷天氣，幾乎每日穿著同一件網購廉價羽絨外套長達12小時以上，該外套已明顯破損且縫線處持續漏出羽絨飄散空氣中，導致患者反覆吸入羽絨微粒引發肺部發炎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／喝咖啡、茶也算補水？營養師解答了
醫起看／喝咖啡、茶也算補水？營養師解答了EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 3
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
保健食品吃錯時間＝白吃！B群、膠原蛋白、益生菌、魚油什麼時候吃最好？營養師一次告訴你
買了一櫃保健食品，卻常常卡在「到底什麼時候吃才對」？不少30～40歲女性最在意的保健品，像是膠原蛋白、維生素C、維生素B群、益生菌與魚油，幾乎天天都會補充，但早上吃、晚上吃、空腹還是飯後，甚至能不能一女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發起對話
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1