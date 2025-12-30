不是老化！70歲爺頭暈、常跌倒、視力變差…醫揭缺「1營養素」恐釀8症狀：吃素者最常中





許多人年長後注重養生，認為吃素可以預防心血管疾病，卻忽略部分營養素只能從動物性來源攝取。一名70歲爺爺近3個月來出現頭暈、走路重心不穩、視力下降等症狀，輾轉求助多科門診仍找不到原因，直到檢查發現他長年茹素、食慾不佳，確診為維生素B缺乏引發的營養性神經病變。

醫師提醒，素食雖有健康優點，但若營養不均，特別是維生素B12、B1不足，恐導致頭暈、麻木、情緒與認知異常，甚至被誤認為老化或失智。高齡者、全素食者與飲食單一族群，更需留意補充關鍵營養素。

70歲的李爺爺3個月前開始反覆出現頭暈與視力下降，不僅走路時容易因重心不穩而跌倒，持續不適也讓他產生焦慮情緒，影響日常生活。為了找出原因，他先後前往急診、中醫與神經內科求診，檢查後排除急性腦中風，但症狀始終未見改善，最後輾轉來到耳鼻喉科門診。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁檢查後發現，李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，口腔內還有多處潰瘍。

進一步詢問生活與飲食習慣，得知他長年茹素，且隨著年紀增長，食慾逐漸下降。最終診斷為「維生素B缺乏導致的營養性神經病變」。在補充綜合維生素B群並調整飲食結構後，1週後回診追蹤，李爺爺的頭暈與不適症狀已有明顯改善。

吃素有益養生，但仍應營養均衡

許多人認為素食兼顧環保與健康，有助於降低心血管疾病與慢性病風險，對身體有益，但前提仍是營養攝取必須充足且均衡。

陳繼仁指出，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關。

一旦B12攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。

由於天然植物性食材中幾乎不含維生素B12，全素食者若未額外補充，容易出現缺乏問題。此外，高齡長者、曾接受胃切除手術者，或長期服用慢性病藥物者，也可能因腸胃吸收能力下降，而增加缺乏風險。

素食者這樣補充維生素B12

依據國健署「國人膳食營養素參考攝取量」，一般成人每日維生素B12建議攝取量為2.4微克，孕婦與哺乳婦則需2.6至2.8微克。

台北慈濟醫院營養科營養師張亞琳表示，維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1~2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量。

而全素食者或年長者或孕／哺乳婦者的攝取，通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。

她也補充，民眾可依需求選擇每週2次1000微克，或每日25至250微克的補充方式，日常料理中加入營養酵母粉也是補充B12的實用選項，一茶匙約可提供7微克含量。由於維生素B12屬水溶性，多餘部分會隨代謝排出，不需過度擔心補充過量。

就愛白粥＋豆腐乳，她缺B1竟致腦病變

除了維生素B12，其他B群維生素的缺乏，也可能對神經與大腦功能造成明顯影響。

衛福部彰化醫院過去曾分享案例，表示一名60歲女性近月出現昏沉、反應遲緩、全身無力與食慾不振等狀況，家人原以為是老化或失智前兆，就醫檢查卻發現她有低血鈉情形，進一步檢查後，確診為「維生素B1缺乏引起的腦部病變」。

彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，維生素B1是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，常導致能量的利用受阻，而大腦是身體中最需要能量的器官，因此常以腦病變表現，造成神智不清、疲累等狀態。此外，也可能引發末梢神經炎，或影響腸胃功能，導致食慾不佳與消化不良。

這位女病患長期偏好白粥、白吐司配豆腐乳，導致長期營養不均衡。確診後，醫療團隊立即施以高劑量維生素B1針劑治療，婦人的神智逐漸恢復清楚，反應變得靈敏，情緒也明顯改善。

張淑鈺表示，維生素B1匱乏在醫院裡並不少見，酒癮者、營養吸收不良者，以及飲食過於單一的長者，都是高風險族群。若延誤就醫，部分腦細胞受損可能無法完全恢復。

她也提醒，許多長輩在出現神智混亂或情緒改變時，常被誤以為是正常老化或失智，實際上可能隱藏可逆的營養問題，若能及早發現並治療，預後差異極大。

陳繼仁也呼籲，民眾若出現反覆頭暈、神經不適或精神狀態改變，應及早就醫，透過完整評估找出真正原因。隨著年齡增長，飲食攝取與吸收能力下降，更需要有意識地補足關鍵營養素，才能守護神經健康，維持良好生活品質。

