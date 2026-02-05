不是老化！75歲男性情大變、失智 醫揪「1元凶」傷大腦

記者鄭玉如／台北報導

75歲老翁出現失智症狀，經醫師檢查發現，與全身黴菌感染有關。（示意圖／PIXABAY）

失智症不一定是老化或生活型態不佳所致，環境中的黴菌也可能是潛在因素。腎臟科醫師洪永祥分享，一名75歲老翁出現眼神渙散、性情大變，被認為可能患有失智症，皮膚又因居家環境潮濕，出現大範圍的黴菌感染，經檢查發現，患者的認知退化可能與黴菌毒素有關，透過藥物治療、家中除黴後3個月，認知功能明顯改善。

洪永祥在健康節目中指出，一名75歲老翁患有高血壓，每3個月會回診一次，某次他在兒子陪同下來到診間，眼神明顯渙散，其兒子表示，父親平時喜歡找朋友下棋，近期突然變得不愛外出、脾氣古怪，甚至不認得回家的路，懷疑是失智的跡象。

廣告 廣告

洪永祥表示，老翁除了出現失智症狀，皮膚問題也相當嚴重，下半身受黴菌感染，皮膚紅成一整片，就是黴菌感染所致，出現股癬、香港腳、灰指甲等，經詢問後得知，老翁住家環境潮濕，床腳有發霉狀況，遂建議趕快找皮膚科、神經內科診斷。

事後老翁的兒子轉述，兩位醫師診斷出的病因相同，老翁因全身性黴菌感染引起的失智症狀。洪永祥說明，黴菌毒素會穿過腦血管屏障，進入大腦破壞記憶中樞與認知功能，老翁經3個月治療、進行家中除黴，大腦認知功能明顯改善，眼睛不再渙散，對話較有條理。

洪永祥提醒，一旦出現失智症狀，同時發現身上有多處黴菌感染，真凶就可能是黴菌毒素。若想杜絕黴菌，建議家中環境濕度控制在60%以下、室內保持通風、使用除濕機、衣櫃使用除濕盒，有助於減少黴菌滋生，家中物品若已出現黴菌又無法處理，需包裹起來再丟棄。

更多三立新聞網報導

30歲男「眼小撐不開」！自卑常躲媽媽背後 醫揭4隱患：容易頭痛

抽油煙機油垢刷不掉！達人揭「4步驟」不費力：油汙秒分解

吃「1蔬菜」又勇又猛！研究：70%軟男體力、性慾大噴發

番茄防癌又抗老！吃錯等於白吃 醫揭「關鍵2步」營養大增

