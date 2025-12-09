不是肌肉！醫揭「1處緊實」超健康：能防猝死、糖尿病

記者施春美／台北報導

醫師王思恒表示，運動能消滅雙下巴，同時大幅改善代謝健康。(圖／取自王思恒的臉書)

下巴是身體的重要訊號。醫師王思恒表示，醫學研究指出，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」指標。頸圍每增加3公分，男性的好膽固醇（HDL）就會顯著下降，血糖異常的風險更是倍增。所幸，運動會先瘦脖子，當雙下巴消失、頸圍變小，代表遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，醫學研究指出，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」探測器。知名的「弗雷明漢心臟研究」指出，頸圍每增加3公分，男性體內的「好膽固醇」（HDL）就會顯著下降，而血糖異常的風險更是倍增。因此，當脂肪堆積在脖子，代表人體正處於高發炎狀態，胰島素阻抗正在破壞血管。

王思恒表示，脖子脂肪最可怕的影響是在「睡覺時」，此處的脂肪會直接壓迫氣管，就像有人掐著你的脖子睡覺。研究顯示，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最強的預測指標之一。若能消除頸圍的脂肪，能暢通呼吸道，提高睡眠品質，進而降低造成肥胖的壓力荷爾蒙（皮質醇）。

腎上腺素受體多、血流豐富 運動會先瘦脖子！

「運動很難獲得局部瘦身的效果。」王思恒表示，但脖子是例外！這是因為頸部、臉部的脂肪細胞，擁有比臀部、大腿更多的「β-腎上腺素受體」（負責燃燒脂肪的開關）。

此外，脖子的血流豐富。當人開始跑步、心跳加速，血液中的腎上腺素飆升，這些激素會優先鎖定頸部這些代謝活躍的區域。所以，運動後人會覺得臉變小、脖子變細，是因為身體高效率地使用該處脂肪燃燒發電。

他表示，民眾別再只盯體重計的數字，當雙下巴消失、頸圍變小，代表已經成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。「請繼續跑步、游泳、騎車，因為健康正在發生巨大的改善！」

