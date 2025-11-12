不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
記者施春美／台北報導
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。
「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍表示，一名55歲、停經3年的患者，因大腿與臀部脂肪囤積問題日益明顯，因此檢測其女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢測，結果發現，肝臟雌激素代謝功能異常。
陳威龍表示，這位女性患者原本想減重，但腹部超音波發現，她有中度脂肪肝，且脂肪分布異常，大腿與臀部脂肪堆積明顯多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。因此，為她進行胰島素阻抗檢測、女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢查。
陳威龍說明，年輕女性因「雌激素優勢」，也就是在雌激素分泌明顯多過黃體酮的情況下，造成荷爾蒙失衡，脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成所謂的「梨形身材」。隨著年齡增長，特別是更年期後，雌激素功能衰退，脂肪分布多轉向腹部，形成「蘋果身材」，這也是更年期女性腹部肥胖的主因。
他表示，若女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就需特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。因為肝臟負責雌激素代謝，功能受損時，雌激素代謝廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分布模式，導致分布不均。以此患者為例，檢測結果顯示胰島素阻抗指數升高，女性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，導致下半身脂肪堆積。
為協助患者調整健康狀態，陳威龍提供以下3點建議。女子經過4個月的調理，患者減重15公斤，體脂率降低8%，讓她充滿自信！
1、飲食調整：少吃添加糖與精緻澱粉，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗。
2、肝臟修復營養素：補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維生素B群和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能。
3、運動計畫：結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。
更多三立新聞網報導
比健忘更早出現！研究揭「1改變」是失智早期警訊：常被忽略
獨家／70歲股市分析師沒三高！靠「2字」身材精實：令人艷羨
瘦子脂肪肝更慘！「這些特徵」狠奪命：肝硬化、肝癌接著來
32年研究證實！「這類人」最會傳染肥胖：癌症接著來
其他人也在看
輕熟女不明原因自發性高潮 竟是外陰前庭神經炎惹禍
好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導 圖：張民傑診所院長張民傑醫師／本報資料照片 有一位辦公室行政人員，經常坐在辦公桌工作時，會突然間自發性高潮，這種狀況一再發生讓她非常困擾。張民傑診好醫師新聞網 ・ 1 天前
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
水喝太多恐傷身？醫示警「尿液變透明」藏4危機：腎臟撐不住
水喝到尿變透明，就代表健康嗎？小心是腎臟在求救！泌尿科醫師王士綱解釋，尿液的顏色，確實是身體代謝與腎臟功能的指標，但如果尿液顏色長期呈現「完全透明」，反而可能是喝水過量、腎臟超出負荷的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 小時前
夜市中有「2寶藏蔬菜」能降低癌症風險、穩血糖！醫教你這樣吃夜市更健康
夜市常被貼上不健康標籤，但透過正確選擇，即使是夜市小吃，也能成為健康飲食的好去處，只要選擇得當，仍能兼顧健康與美味，甚至達到增肌減脂的效果。其中，隱藏在滷味中的花椰菜，能夠降低癌症風險約23%，苦瓜排健康2.0 ・ 2 小時前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
流感疫苗打氣旺！ 營養師：接種前別吃「3類食物」
高敏敏日前在臉書粉專發文表示，不少人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，能夠幫身體記憶病毒，但通常保護力不超過1年，建議每年都要接種1次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠自身免疫力。高敏敏說到，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持...CTWANT ・ 1 天前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 2 小時前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 23 小時前
大家都誤會了！「這零食」其實高纖低熱量 可防腸道病變
爆米花是許多人看電影的必吃零食，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師高銘鴻表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆健康2.0 ・ 2 小時前
多吃更長壽！「1類食物」養出百歲老人 降慢性病風險
若想活得健康又長壽，除了規律運動，飲食尤為重要。腎臟科醫師江守山提到，攝取更多植物性蛋白質（如堅果、鷹嘴豆等）的人通常壽命更長，罹患慢性病的風險也較低，但這只適用於成年人，5歲以下兒童應多攝取動物蛋白，才能順利度過成長關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「毒蛋全下肚」不擴大查其他雞場 食藥署長：擔心這幾天就別吃蛋！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 彰化爆出芬普尼「毒雞蛋」，流入9縣市，多達15萬顆可能已通通被吃下肚，引發民眾恐慌。食藥署今（10）日下午與農業部一同召開記者會，公布毒雞蛋沒流入學校，飼料也沒問題，毒理學專家出身的食藥署長姜至剛則提醒民眾「辨識、不吃、退貨」三步驟，他強調，急性中毒要日吃百顆雞蛋、慢性也要日吃超過八顆，「我想不會有這樣的人」；姜至剛...匯流新聞網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
睡太少會老 睡太多會病！國際研究揭理想睡眠時間 若輕忽下場慘！
新加坡國立大學睡眠與認知中心透過智慧戒指蒐集35個國家、結果顯示，全球最能好好入眠，也就是最會睡的國家，第一名是愛爾蘭，平均每晚能穩定睡滿約7小時，其實近年多項國際研究指出，睡眠不足或過量睡眠與心血管疾病、代謝症候群、心理健康與死亡風險相關；而長期失眠或有睡眠障礙的盛行率，在全球有持續上升態勢。TVBS新聞網 ・ 1 天前
10年口臭被妻嫌！人夫突心臟痛住院 檢查驚「牙周細菌跑進去」
即便每天刷牙，若長期忽略牙齒檢查，仍可能引發牙周問題。牙醫師趙國翔分享，一名男子長達10年未做牙齒檢查，又有口臭困擾，在妻子提醒下到門診檢查，發現他罹患重度牙周病，未料之後還出現突發性心臟疼痛，經診斷確定為心內膜炎，由牙周細菌感染引起。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
毒雞蛋有多可怕？醫警告：長期食用恐損害神經及肝腎
黃軒醫師針對民眾關心的「含芬普尼雞蛋」食用風險進行專業解析，指出一般人偶爾食用含低濃度芬普尼的雞蛋不會立即產生明顯症狀，但長期大量食用超標雞蛋，特別是孕婦、兒童及肝腎功能不佳者，可能面臨較高健康風險。中天新聞網 ・ 17 小時前
對抗癌中之王「胰臟癌」！中醫揭「3大飲食」傷害健康，教你日常養生3大關鍵防範
近期有許多新聞報導胰臟癌引起社會關注。這幾年，胰臟癌在台灣的發生率逐漸攀升，醫界普遍認為與甜食過量、油脂偏多、精緻澱粉三大飲食習慣脫不了關係。姊妹淘 ・ 23 小時前
芬普尼蛋流竄 QA一次搞懂吃到毒蛋怎麼辦
[NOWnews今日新聞]彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商。對於目前相關問題雞蛋處置情況、萬一不小心吃下肚，或是要如何辨別買到的雞蛋有無疑...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
猛健樂、瘦瘦針熱賣！股價十年漲1,000%，全球市值最大藥廠「禮來」是什麼來頭？
川普宣布與美國2大藥廠禮來、諾和諾德達成協議，將大幅調降暢銷減肥藥價格，用以降低美國藥物成本，擴大數百萬患者的使用權。數位時代 ・ 1 天前