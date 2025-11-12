不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝

記者施春美／台北報導

醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。(圖／pixabay)

當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。

「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍表示，一名55歲、停經3年的患者，因大腿與臀部脂肪囤積問題日益明顯，因此檢測其女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢測，結果發現，肝臟雌激素代謝功能異常。

陳威龍表示，這位女性患者原本想減重，但腹部超音波發現，她有中度脂肪肝，且脂肪分布異常，大腿與臀部脂肪堆積明顯多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。因此，為她進行胰島素阻抗檢測、女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢查。

陳威龍說明，年輕女性因「雌激素優勢」，也就是在雌激素分泌明顯多過黃體酮的情況下，造成荷爾蒙失衡，脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成所謂的「梨形身材」。隨著年齡增長，特別是更年期後，雌激素功能衰退，脂肪分布多轉向腹部，形成「蘋果身材」，這也是更年期女性腹部肥胖的主因。

他表示，若女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就需特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。因為肝臟負責雌激素代謝，功能受損時，雌激素代謝廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分布模式，導致分布不均。以此患者為例，檢測結果顯示胰島素阻抗指數升高，女性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，導致下半身脂肪堆積。

為協助患者調整健康狀態，陳威龍提供以下3點建議。女子經過4個月的調理，患者減重15公斤，體脂率降低8%，讓她充滿自信！

1、飲食調整：少吃添加糖與精緻澱粉，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗。

2、肝臟修復營養素：補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維生素B群和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能。

3、運動計畫：結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。

