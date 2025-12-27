不是胸痛！醫曝「5大冬季猝死前兆」：症狀輕微容易忽略

醫曝「5大冬季猝死前兆」：症狀太輕容易忽略。示意圖／Pixabay

重症醫學暨胸腔內科專科醫師醫生黃軒表示，「冬季猝死」發生之前，有5大前兆，但是前兆都很「安靜」，病患常常會不在乎。在急診與加護病房，常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」黃軒說，這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏。

黃軒在臉書粉絲頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，多數冬季猝死，不是完全沒有症狀，而是症狀「太輕、太模糊、太像疲勞或小感冒」，所以被忽略了。

冬季猝死前，最常出現的「5 種低調警訊」

不明原因的「異常疲勞」：不是熬夜那種累，而是明明睡夠，卻醒來就累；做一樣的事，卻特別喘；身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

胸口悶、緊、壓，但「不像痛」：很多人會說胸口像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。黃軒說，冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。

清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗：特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後。黃軒說這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。

頭暈、眼前發黑、差點昏倒：這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索

睡眠突然變差、半夜醒來心跳快：原本好睡，突然變淺眠、半夜醒來覺得心跳很快、醒來後難再入睡，黃軒表示，這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

為什麼冬天的症狀特別「不典型」？

因為寒冷會同時影響血管收縮，造成心臟負荷上升，同時讓血液變黏，造成血栓風險上升，還會讓交感神經亢奮，導致心律不穩。結果就是，不是一次劇痛，而是一連串「小不對勁」。

什麼人，看到這些症狀要「特別緊張」？

高血壓、糖尿病、高血脂

抽菸史

家族早發心臟病

睡眠呼吸中止症

長期壓力大、睡眠不足

黃軒說，猝死，最殘酷的地方不在於突然，而在於它其實給過你提醒，但聲音很小。黃軒強調：冬天，請把「怪怪的感覺」，當成重要的健康訊號。

