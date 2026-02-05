不是能量開滿就有效！ 《嘿 醫美好辣2》第十五集揭電波拉提「發數 × 溫度 × 安全」關鍵





《嘿 醫美好辣2》第十五集播出後，許多觀眾對「電波拉提怎麼選才聰明」產生高度關注。本集從臨床實務出發，破解網路上「能量越高越有效」、「一次打到最滿」的常見迷思。

皮膚科王修含醫師在節目中強調，決定電波效果的關鍵並非單一能量數值，而是內部溫度的累積與發數配置。他解釋，若能量分散過久，皮膚無法累積足夠熱度，反而影響膠原蛋白的收縮與再生效果。

許哲豪醫師補充，國外臨床研究顯示，相較於「高能量、低發數」，「溫和能量、足夠發數」更能促進膠原生成，且穩定度更高。「因此，醫師會依臉部結構與脂肪分布，客製化打法，而不是一味追求最高設定。」。

廣告 廣告

節目也深入討論單極電波與其他電波系統的差異。魏嘉宏醫師指出，單極電波透過完整電流迴路，能將能量傳導至筋膜層，這也是其在臨床文獻與安全性上累積較多經驗的原因。但他同時提醒，任何療程仍需由合格醫師評估，並使用原廠認證設備。

在安全議題上，醫師團也特別提到「不建議全身麻醉」。許哲豪醫師說明，電波療程屬非侵入式治療，患者清醒狀態下能即時回饋熱感，有助醫師調整能量，反而比麻醉更安全。過去出現的燙傷或水泡案例，多與山寨設備、麻醉後無法即時反饋有關。

節目也解答觀眾關心的「恢復期」問題。魏嘉宏醫師表示，正確施作下，電波拉提幾乎沒有明顯修復期，僅需加強保濕與防曬即可，不影響日常生活，這也是其被稱為「午休醫美」的原因。

在談到維持時間時，鄭黃中宇指出，效果與年齡、老化層次與生活作息密切相關。35～45歲族群多可維持一年以上，45歲後則常建議搭配其他治療，採取「複合式規劃」，而非單一療程解決所有問題。

節目最後，粲詠總結：「原來青春不是一次買斷，而是長期經營。」醫師們也共同呼籲，選擇醫美療程時，安全永遠比話術重要，專業評估比價格更關鍵。

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，LINE TV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「台灣索塔」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與 TDN.TODAY 善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓鄭黃中宇醫師、魏嘉宏醫師及許哲豪醫師，親自與你在線上互動。

更多新聞推薦

● 黃國昌控AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」 政院：不專業且偏頗的指控